13:46
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Екс-радник Януковича Манафорт: у яких злочинах його звинувачує США

99 Читать новость на русском

У вівторок, 31 липня, відбувається суд у справі одіозного Пол Манафорта. Окрім того, що американця пов'язують із Дональдом Трампом та президентом-втікачем Віктором Януковичем, нещодавно виявилося, що серед його клієнтів міг бути і Віталій Кличко.

Кажуть, що саме Пол Манафорт навчив президента-втікача Януковича вітатися, чітко розмовляти і виступати українською.

Читайте також: Назвали суму, на яку Манафорт збагатився в Україні

У ексклюзивному коментарі 24 каналу автор резонансного розслідування щодо Манафорта розповів, що у одіозного американця були дуже тісні стосунки з Януковичем. 

Манафорт усіляко намагався стати частиною особистого життя Януковича. За майже 10 років співпраці вони навіть ходили разом голяка у лазню. Манафорт хотів бути ближчим до Віктора Януковича, адже це означало мати якнайбільше влади,
– зазначив журналіст The Atlantics Франклін Фоер.

І саме завдяки американцю Янукович всівся в таке бажане президентське крісло. Слідча група прокурора Роберта Мюлера представила понад 300 документів, які розкривають деталі співпраці Пола Манафортом з "Партією регіонів". Серед доказової бази є спільні фото. Усі важливі питання українські політики узгоджували з американським піарником. І саме Манафорт розбурхував українське суспільство.


Пол Манафорт і Віктор Янукович

За роботу Манафорт отримував мільйонні винагороди. І це більше, ніж пропонували в інших країнах. Зараз його судять за порушення законів про лобізм і за махінації, які мали допомогти приховати зароблене у Віктора Януковича. Згадки про розрахунки Манафорту знайшли в чорній бухгалтерії партії президента-втікача.

А нещодавно з'явилася інформація, серед клієнтів Манафорта міг бути і Віталій Кличко. Але є ще одне питання, чи був Пол Манафорт тією людиною, через яку Росія впливала на Трампа і на хід виборів в США? 


Віталій Кличко

Адже під час кампанії Манафорт працював головою штабу Трампа. А раніше, під час роботи на "Партію регіонів", встиг відвідати Росію 18 разів.

Зараз Манафорт перебуває під вартою, аби не зміг впливати на свідків. Суд ще триває, але з такою кількістю документів, яка є у прокурорів, справа може вирішитися не на користь горезвісного лобіста. А за всі злочини, порахували експерти, йому загрожує 300 років ув'язнення.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини США Віктор Янукович Пол Манафорт Судді Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
сьогодні, 13:01 Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
Яніна Ткачук
Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
сьогодні, 12:01 Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
Олексій Чибісов
Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
сьогодні, 11:22 Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
Таємниці з життя "мами" Гаррі Поттера: тест для фанатів Джоан Роулінг
сьогодні, 11:00 Таємниці з життя "мами" Гаррі Поттера: тест для фанатів Джоан Роулінг
Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
сьогодні, 10:00 Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
Олена Булан
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
В УПЦ КП помоляться за "визволення від нашестя чужинців"
15 березня 2014 , 15:17
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Екс-наставник "Дніпра" покинув "Малагу" Бойка
 22 грудня 2016 , 20:05
Головні новини футболу 14 червня: ЧС-2018 стартував у Росії, Реал офіційно представив нового тренера
 15 червня , 07:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук