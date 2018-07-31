Екс-радник Януковича Манафорт: у яких злочинах його звинувачує США

У вівторок, 31 липня, відбувається суд у справі одіозного Пол Манафорта. Окрім того, що американця пов'язують із Дональдом Трампом та президентом-втікачем Віктором Януковичем, нещодавно виявилося, що серед його клієнтів міг бути і Віталій Кличко.

Кажуть, що саме Пол Манафорт навчив президента-втікача Януковича вітатися, чітко розмовляти і виступати українською.

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У ексклюзивному коментарі 24 каналу автор резонансного розслідування щодо Манафорта розповів, що у одіозного американця були дуже тісні стосунки з Януковичем.

Манафорт усіляко намагався стати частиною особистого життя Януковича. За майже 10 років співпраці вони навіть ходили разом голяка у лазню. Манафорт хотів бути ближчим до Віктора Януковича, адже це означало мати якнайбільше влади,

– зазначив журналіст The Atlantics Франклін Фоер.

І саме завдяки американцю Янукович всівся в таке бажане президентське крісло. Слідча група прокурора Роберта Мюлера представила понад 300 документів, які розкривають деталі співпраці Пола Манафортом з "Партією регіонів". Серед доказової бази є спільні фото. Усі важливі питання українські політики узгоджували з американським піарником. І саме Манафорт розбурхував українське суспільство.



Пол Манафорт і Віктор Янукович

За роботу Манафорт отримував мільйонні винагороди. І це більше, ніж пропонували в інших країнах. Зараз його судять за порушення законів про лобізм і за махінації, які мали допомогти приховати зароблене у Віктора Януковича. Згадки про розрахунки Манафорту знайшли в чорній бухгалтерії партії президента-втікача.

А нещодавно з'явилася інформація, серед клієнтів Манафорта міг бути і Віталій Кличко. Але є ще одне питання, чи був Пол Манафорт тією людиною, через яку Росія впливала на Трампа і на хід виборів в США?



Віталій Кличко

Адже під час кампанії Манафорт працював головою штабу Трампа. А раніше, під час роботи на "Партію регіонів", встиг відвідати Росію 18 разів.

Зараз Манафорт перебуває під вартою, аби не зміг впливати на свідків. Суд ще триває, але з такою кількістю документів, яка є у прокурорів, справа може вирішитися не на користь горезвісного лобіста. А за всі злочини, порахували експерти, йому загрожує 300 років ув'язнення.