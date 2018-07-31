Розпочався суд над Полом Манафортом: що розповідають місцеві медіа

У США 31 липня розпочався перший судовий процес над тим, хто допоміг Януковичу прийти до влади – Полом Манафортом. Сьогоднішній суд стосується ухиляння від сплати податків, зокрема і з тих грошей, котрі політтехнолог заробив у колишнього українського президента, а це понад 60 мільйонів доларів.

Про це розповіла керівниця української служби "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе у прямому ефірі 24 каналу.

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За її словами, на першому засіданні суду у справі Пола Манафорта відбувся тільки відбір присяжних. "До суду прийшло дуже багато медіа. Звичайно, навколо будівлі відбуваються протести, адже активісти хочуть його засудити", – запевнила Мирослава Гонгадзе.

Важливо сказати, що цей процес вважають першим двобоєм між Мюллером та Манафортом і від нього бути залежати, чи взагалі має перспективу детальне розслідування щодо втручання Росії у вибори США,

– сказала керівниця української служби "Голосу Америки".

Вона зазначила, що цей судовий процес буде тривати близько 3 тижнів, а суддя, який його веде, надзвичайно конструктивний.

"Цікаво, що американські медіа видали цікаві документальні відео про безпосередню роботу Манафорта в Україні. В принципі, всі погоджуються з тим, що насправді робота Манафорта над Януковичем була дуже ефективною та серйозною. І він таки домігся, щоб Янукович став президентом. Варто зауважити, що всі відпрацьовані методи в Україні пізніше Манафорт намагався використати і на виборах у США, коли переміг Трамп. ", – розповіла Гонгадзе.

Нагадаємо, окрім того, що Пола Манафорта пов'язують із Дональдом Трампом та президентом-втікачем Віктором Януковичем, нещодавно виявилося, що серед його клієнтів міг бути і Віталій Кличко.