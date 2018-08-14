Пол Манафорт впервые выступил в суде

В Америке набирает обороты громкий судебный процесс над Полом Манафортом. 14 августа он впервые выступил в суде, но только для того, чтобы сказать, что не будет давать показания.

Об этом сообщает CNN.

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Пол Манафорт воспользовался своим правом на молчание.

Его адвокаты также сообщили, что не будут вызывать свидетелей защиты и не станут выкладывать свои аргументы. Теперь суд должен перейти к заключительным заявлениям сторон, после чего 12 присяжных начнут обсуждение вердикта.

Напомним, суд над скандальным политтехнологом Полом Манафортом длится с конца июля. В его деле 18 пунктов обвинений: речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. К тому же, Пол Манафорт является центральной фигурой в расследовании вмешательства России в американские выборы. Если суд признает его виновным, провести в тюрьме он может всю оставшуюся жизнь.