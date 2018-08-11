Манафорт получил в кредит 16 миллионов долларов, пообещав работу в команде Трампа

По делу Пола Манафорта чуть ли не ежедневно новые подробности. На этот раз всплыла информация, якобы политтехнолог получил 16 миллионов долларов займа от банкира в Федеральном сберегательном банке.

Об этом сообщил The Washington Post.

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И пообещал за это директору банка работу в Администрации действующего американского президента. Мол, банкир планировал занять одно из министерских кресел. Впрочем, эта мечта так и осталась для него недостижимой, ведь через месяц после заключения соглашения с Манафортом – политтехнолог убежал из избирательного штаба Трампа.

Адвокаты Манафорта не давали никаких свидетельств о том, они планируют предложить любые доказательства в его защиту.

После допроса бывшего сотрудника Федерального сберегательного банка Денниса Райко, он дал показания, что это было правдой. "По сути, Манафорт обеспечил 15,5 миллиона долларов за кредит на 9,5 миллиона долларов", – добавил он.

Напомним, суд над скандальным политтехнологом Полом Манафортом длится с конца июля. В его деле 18 пунктов обвинений: речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. К тому же, Пол Манафорт является центральной фигурой в расследовании вмешательства России в американские выборы. Если суд признает его виновным, провести в тюрьме он может всю оставшуюся жизнь.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинение по 12 эпизодам.