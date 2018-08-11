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Манафорт отримав у кредит 16 мільйонів доларів, пообіцявши роботу в команді Трампа

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / news.liga.net

У справі Пола Манафорта ледь не щодня нові подробиці. Цього разу спливла інформація, нібито політтехнолог отримав 16 мільйонів доларів позики від банкіра у Федеральному ощадному банку.

Про це повідомив The Washington Post.

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І пообіцяв за це директорові банку роботу в Адміністрації чинного американського президента. Мовляв, банкір планував посісти одне з міністерських крісел. Утім, ця мрія так і залишилася для нього недосяжною, адже за місяць після укладання угоди з Манафортом – політтехнолог накивав п'ятами з виборчого штабу Трампа.

Адвокати Манафорта не давали жодних свідчень про те, чи вони планують запропонувати будь-які докази на його захист.

Після допиту колишнього співробітника Федерального ощадного банку Денніса Райко, він засвідчив, що це було правдою. "По суті, Манафорт забезпечив 15,5 мільйона доларів за позику на 9,5 мільйона доларів", – додав він.

Нагадаємо, суд над скандальним політтехнологом Полом Манафортом триває з кінця липня. У його справі 18 пунктів звинувачень: йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. До того ж, Пол Манафорт є центральною фігурою у розслідуванні втручання Росії в американські вибори. Якщо суд визнає його винним, провести у в’язниці він може решту свого життя.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.
Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.

Теги: Новини політики Пол Манафорт Судді Новини США Кредит Гроші
Джерело: 24 канал
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