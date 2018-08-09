Назвали суму, яку українські політики заплатили Манафорту

Українські політики заплатили американському політтехнологу Полу Манафорту за консультаційні послуги у 2012 році понад 30 мільйонів доларів.

Про це заявив судовий бухгалтер ФБР Морган Магінос на суді по несплаті податків екс-главою виборчої кампанії Дональда Трампа, передає The Washington Post.

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2012 рік, мабуть, був найприбутковішим роком Манафорта. Українські політики виплатили йому 31 мільйон доларів,

– розповів Магінос.

Бухгалтер підтвердив, що загалом з 2010 по 2014 рік Манафорт заробив більше 60 мільйонів доларів, з яких 15 мільйонів витратив на житло та інші придбання. Водночас, він зауважив, що найбільше політтехнолог витратив саме в 2012 році – понад 9 мільйонів доларів.

Також, представник податкового агентства США Майкл Уелш, у свою чергу, повідомив, що Манафорт не сплатив повністю податки з доходів, отриманих в 2010-2014 роках в Україні.

Зазначимо, за документами звинувачення, під час роботи в Україні, політтехнолог Пол Манафорт заробив 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, екс-партнер колишнього голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта – Рік Гейтс – заявив, що політтехнолог допомагав Президентові України Петрові Порошенку під час президентської кампанії 2014 року. Як відомо, 2 травня у США Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятирічною роботою на "Партію регіонів". Водночас в Україні справа проти Манафорта була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.