Украинские политики заплатили американскому политтехнологу Полу Манафорту за консультационные услуги в 2012 году более 30 миллионов долларов.

Об этом заявил судебный бухгалтер ФБР Морган Магинос на суде по неуплате налогов экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа, передает The Washington Post.

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2012 год, пожалуй, был самым прибыльным годом Манафорта. Украинские политики выплатили ему 31 миллион долларов,

– рассказал Магинос.

Бухгалтер подтвердил, что в целом с 2010 по 2014 год Манафорт заработал более 60 миллионов долларов, из которых 15 миллионов потратил на жилье и другие приобретения. Вместе с тем, он отметил, что больше всего политтехнолог потратил именно в 2012 году – более 9 миллионов долларов.

Также, представитель налогового агентства США Майкл Уэлш, в свою очередь, сообщил, что Манафорт не оплатил полностью налоги с доходов, полученных в 2010-2014 годах в Украине.

Отметим, по документам обвинения, во время работы в Украине, политтехнолог Пол Манафорт заработал 60 миллионов долларов.

Напомним, экс-партнер бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта – Год Гейтс заявил, что политтехнолог помогал Президенту Украины Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. Как известно, 2 мая в США Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетней работой на "Партию регионов". В то же время в Украине дело против Манафорта была фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывания денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинения по 12 эпизодам.