Манафорт помогал Порошенко: свидетельство партнера политтехнолога

Экс-партнер бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта – Рик Гейтс – заявил, что политтехнолог помогал Президенту Украины Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года.

Об этом в Facebook написала журналистка Наталья Постная, которая находится на заседании по делу Манафорта.

24 канал сообщал, что первый свидетель по делу Манафорта Тед Девайн рассказал, что Ричард Гейтс предлагал ему работать на Порошенко. Однако неизвестно, нанимал ли Порошенко Гейтса и Манафорта.

Гейтс только подтвердил, что Манафорт помогал украинскому (президенту) Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года,

– говорится в заметке журналистки.

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Напомним, 2 мая в США Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетней работой на "Партию регионов". В то же время в Украине дело против Манафорта было фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.



Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинение по 12 эпизодам.