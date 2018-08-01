Манафорту предлагали работать на Порошенко, – свидетель по делу политтехнолога
Первый свидетель по делу американского политтехнолога Пола Манафорта Тэд Девайн рассказал, что партнер Манафорта Ричард Гейтс предлагал ему работать на Президента Украины Петра Порошенко. Такое заявление прозвучало 31 июля в зале суда в США, где рассматривают дело Манафорта, подозреваемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщает The Washington Post.
Девайн рассказал, что в 2014 году, после того, как экс-президент Виктор Янукович сбежал из Украины, Гейтс попросил Девайна встретиться с бывшими членами "Партии регионов", которые планировали создать новую политсилу – "Партию развития". За свои услуги Девайн попросил у Манафорта плату в 10 тысяч долларов в день.
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В том же 2014 году Девайн сказал, что Гейтс пытался нанять его на работу для другого политика, нынешнего Президента Украины Петра Порошенко,
– говорится в сообщении.
Однако издание отмечает, что неизвестно, нанимал ли Порошенко Гейтса и Манафорта.
"Они (Гейтс и Манафорт) пытались собрать все вместе", – сказал Девайн и добавил, что не работал над проектом.
Отметим, что Девайн работал с Манафортом во время предвыборной кампании в Украине в 2010 году и помогал Манафорту сделать из Януковича президента.
Напомним, 2 мая Пола Манафорта в США обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетней работой на "Партию регионов". В то же время в Украине дело против Манафорта было фактически заморожено генеральным прокурором.
Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.
Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинения по 12 эпизодам.