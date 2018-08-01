Манафорту пропонували працювати на Порошенка, – свідок у справі політтехнолога

Перший свідок у справі американського політтехнолога Пола Манафорта Тед Девайн розповів, що партнер Манафорта Річард Гейтс пропонував йому працювати на Президента України Петра Порошенка. Така заява пролунала 31 липня в залі суду у США, де розглядають справу Манафорта, підозрюваного у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.

Про це повідомляє The Washington Post.

Девайн розповів, що у 2014 році, після того як екс-президент Віктор Янукович втік з України, Гейтс попросив Девайна зустрітися з колишніми членами "Партії регіонів", які планували створити нову політсилу – "Партію розвитку". За свої послуги Девайн попросив у Манафорта плату в 10 тисяч доларів на день.

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У тому ж 2014 році Девайн сказав, що Гейтс намагався найняти його на роботу для іншого політика, нинішнього Президента України Петра Порошенка,

– мовиться в повідомленні.

Проте видання зазначає, що невідомо, чи наймав Порошенко Гейтса і Манафорта.

"Вони (Гейтс і Манафорт) намагалися зібрати все разом", – сказав Девайн і додав, що не працював над проектом.

Зазначимо, що Девайн працював з Манафортом під час передвиборчої кампанії в Україні в 2010 році і допомагав Манафорту зробити з Януковича президента.

Нагадаємо, 2 травня Пола Манафорта у США звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятирічною роботою на "Партію регіонів". Водночас в Україні справа проти Манафорта була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.