21:08
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 18°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Манафорту пропонували працювати на Порошенка, – свідок у справі політтехнолога

678
Манафорту пропонували працювати на Порошенка, – свідок у справі політтехнолога
Манафорту пропонували працювати на Порошенка, – свідок у справі політтехнолога / Колаж 24 канал

Перший свідок у справі американського політтехнолога Пола Манафорта Тед Девайн розповів, що партнер Манафорта Річард Гейтс пропонував йому працювати на Президента України Петра Порошенка. Така заява пролунала 31 липня в залі суду у США, де розглядають справу Манафорта, підозрюваного у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.

Про це повідомляє The Washington Post.

Девайн розповів, що у 2014 році, після того як екс-президент Віктор Янукович втік з України, Гейтс попросив Девайна зустрітися з колишніми членами "Партії регіонів", які планували створити нову політсилу – "Партію розвитку". За свої послуги Девайн попросив у Манафорта плату в 10 тисяч доларів на день.

Читайте також: Політтехнолог Манафорт співпрацював з майбутнім мером Києва Кличком, – BBC

У тому ж 2014 році Девайн сказав, що Гейтс намагався найняти його на роботу для іншого політика, нинішнього Президента України Петра Порошенка,
– мовиться в повідомленні.

Проте видання зазначає, що невідомо, чи наймав Порошенко Гейтса і Манафорта.

"Вони (Гейтс і Манафорт) намагалися зібрати все разом", – сказав Девайн і додав, що не працював над проектом.

Зазначимо, що Девайн працював з Манафортом під час передвиборчої кампанії в Україні в 2010 році і допомагав Манафорту зробити з Януковича президента.

Нагадаємо, 2 травня Пола Манафорта у США звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятирічною роботою на "Партію регіонів". Водночас в Україні справа проти Манафорта була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.

Теги: Новини США Новини політики Петро Порошенко Пол Манафорт Віктор Янукович Партія регіонів
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Екомобілі зруйнували всі стереотипи, крім одного
 4 березня 2016 , 18:01
Ураган "Ірма": стало відомо, які фейки поширюють про руйнівну стихію
 8 вересня 2017 , 00:36
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук