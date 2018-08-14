Пол Манафорт вперше виступив на суді

В Америці набирає обертів гучний судовий процес над Полом Манафортом. 14 серпня він вперше виступив на суді, але лише для того, щоб сказати, що не буде давати свідчення.

Про це повідомляє CNN.

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Пол Манафорт скористався своїм правом на мовчання.

Його адвокати також повідомили, що не будуть викликати свідків захисту і не стануть викладати свої аргументи. Тепер суд повинен перейти до заключних заяв сторін, після чого 12 присяжних розпочнуть обговорення вердикту.

Нагадаємо, суд над скандальним політтехнологом Полом Манафортом триває з кінця липня. У його справі 18 пунктів звинувачень: йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. До того ж, Пол Манафорт є центральною фігурою у розслідуванні втручання Росії в американські вибори. Якщо суд визнає його винним, провести у в’язниці він може решту свого життя.