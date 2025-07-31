Про це повідомляє 24 Канал.

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Як проголосували депутати?

Після розгляду законопроєкту Володимира Зеленського під номером 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП, депутати в цілому та за основу прийняли його майже одноголосно. 331 народний депутат проголосував "За" документ, "Проти" не виступив ніхто, але 9 обранців не голосували.

Законопроєкт підписав спікер Верховної Ради та швидко передав його на затвердження президента України.

Відомо також як голосували депутати різних фракцій. Так законопроєкт підтримали найбільше представників "Слуги народу" – 214 депутатів. Наступною в списку йде "Європейська Солідарність" – 27 голосів. Менше голосів було від інших фракцій:

"Довіра" – 17;

"ОПЗЖ" – 17;

"Голос" – 16;

Позафракційні депутати – 15;

"Батьківщина" – 4;

"За майбутнє" – 11;

"Відновлення" - 9.

Депутати підтримали законопроєкт Зеленського / Фото Ярослава Железняка

До слова, під верховною Радою в час засідання тривали мітинги. Дізнавшись, що депутати підтримали законопроєкт Зеленського, люди аплодували та раділи, що "народ зміг посприяти змінам".

Що передбачає новий законопроєкт про НАБУ і САП?

Згідно з оновленими нормами, Генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП і впливати на їхні повноваження.

Детектив НАБУ зобов’язаний виконувати доручення та вказівки тільки прокурора САП.

Заборонено також передавати розслідування НАБУ іншому органу досудового розслідування, крім випадків, коли бюро з якихось причин не може проводити досудове розслідування.

Вилучено норму про призначення прокурорів у конкретних провадженнях виключно генпрокурором. Однак органи зможуть добирати людей поза конкурсом та без досвіду роботи, а також звільняти прокурорів, які перебувають "поза штатом".

З закону прибрали норму, що лише генпрокурор може підписати підозру керівнику "постійно чинного допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступнику".

Окремо з'явилося положення про те, що працівники НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ, які мають допуск до державної таємниці, кожні два роки повинні будуть проходити перевірку на поліграфі, що має унеможливити вплив Росії на роботу антикорупційних органів.