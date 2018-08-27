14:30
27 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
32°C 16°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
  • четверг
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Установить связь Манафорта с Левочкиным или Ахметовым невозможно, – эксперт

210 Читати новину українською
Экс-политтехнологу Януковича Манафорту вынесли приговор
Экс-политтехнологу Януковича Манафорту вынесли приговор / Фото из открытых источников

Осуждение экс-руководителя штаба Трампа и бывшего политтехнолога Януковича Пола Манафорта не имеет прямого отношения к Украине. Вряд ли это повлияет на кого-то из нынешних украинских политиков или поможет в расследовании дела о "черной кассе" Партии регионов.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

Читайте также: Трамп хочет помиловать Манафорта, – СМИ

Политолог замечает: Манафорта обвинили в том, что он не зарегистрировал офшорные счета, а получив с них доход, не уплатил налоги.

"Манафорт уклонился от налогов в США, и мы не можем по аналогии проводить такое расследование. Украина может обратиться к США, чтобы нам предоставили часть легализованных доказательств. На счета каких компаний из Украины или связанных с Украиной, он получал средства. И дальше мы можем расследовать, кому эти компании принадлежали.Являются ли их бенефициары гражданами Украины? Кем они были на момент перечисления денег? Главами госадминистраций, народными депутатами? Но сомнительно, что в этих оффшорных компаниях Левочкин и Ахметов записаны как собственники", – считает Вигиринский.

Также, по его убеждению, расследование в отношении Манафорта не поможет раскрыть дело так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Потому что это разные расследования.

В Украине расследуется дело о незаконном выводе средств из Украины представителями Партии регионов. Но во время установления всей цепочки политическая составляющая потеряется. Вряд ли официально Левочкин перечислял деньги тому же Манафорту. И доказать связь Левочкина с оффшорными компаниями, через которые проходили деньги, сложно. За этот период времени эти компании могли быть ликвидированы,
– отмечает Андрей Вигиринский.

Эксперт также подчеркнул: НАБУ не может довести до конца дело даже по председателю ЦИК Охендовскому, который фигурирует в списках "черной кассы". А все потому, что производство построено на предположениях. Экспертизу по копиям сделать нельзя. Кто и за что передавал деньги – неизвестно, подписи могут быть поддельными. И доказать политическую взятку сложно.

Напомним, американского политконсультанта Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Говорится о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов. Однако в приговоре об этом не упоминается.

Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Пол Манафорт Виктор Янукович Ринат Ахметов Сергей Левочкин
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
сегодня, 14:00 Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
Настя Сукач 1403
Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
сегодня, 12:01 Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
Анастасія Ковач-Петрушенко
Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
сегодня, 08:41 Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
Катерина Одарченко
Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
сегодня, 08:25 Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
сегодня, 08:07 Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Как выглядит концерн "Стирол" в Горловке сегодня: фото руин
 26 августа , 21:01
Во Львове водитель сбил двух детей
 20 февраля 2016 , 18:13
Топ-новости: "Карпаты" определились с кандидатами на пост главного тренера, Фонсека может отказать "Шахтеру"
 27 мая 2016 , 07:30
Барселона сообщила о рекордном доходе в прошлом сезоне
 18 июля , 16:23
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук