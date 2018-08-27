Установить связь Манафорта с Левочкиным или Ахметовым невозможно, – эксперт

Осуждение экс-руководителя штаба Трампа и бывшего политтехнолога Януковича Пола Манафорта не имеет прямого отношения к Украине. Вряд ли это повлияет на кого-то из нынешних украинских политиков или поможет в расследовании дела о "черной кассе" Партии регионов.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Политолог замечает: Манафорта обвинили в том, что он не зарегистрировал офшорные счета, а получив с них доход, не уплатил налоги.

"Манафорт уклонился от налогов в США, и мы не можем по аналогии проводить такое расследование. Украина может обратиться к США, чтобы нам предоставили часть легализованных доказательств. На счета каких компаний из Украины или связанных с Украиной, он получал средства. И дальше мы можем расследовать, кому эти компании принадлежали.Являются ли их бенефициары гражданами Украины? Кем они были на момент перечисления денег? Главами госадминистраций, народными депутатами? Но сомнительно, что в этих оффшорных компаниях Левочкин и Ахметов записаны как собственники", – считает Вигиринский.

Также, по его убеждению, расследование в отношении Манафорта не поможет раскрыть дело так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Потому что это разные расследования.

В Украине расследуется дело о незаконном выводе средств из Украины представителями Партии регионов. Но во время установления всей цепочки политическая составляющая потеряется. Вряд ли официально Левочкин перечислял деньги тому же Манафорту. И доказать связь Левочкина с оффшорными компаниями, через которые проходили деньги, сложно. За этот период времени эти компании могли быть ликвидированы,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Эксперт также подчеркнул: НАБУ не может довести до конца дело даже по председателю ЦИК Охендовскому, который фигурирует в списках "черной кассы". А все потому, что производство построено на предположениях. Экспертизу по копиям сделать нельзя. Кто и за что передавал деньги – неизвестно, подписи могут быть поддельными. И доказать политическую взятку сложно.

Напомним, американского политконсультанта Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Говорится о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов. Однако в приговоре об этом не упоминается.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.