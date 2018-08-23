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Трамп хочет помиловать Манафорта,– СМИ

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Трамп с Манафортом
Трамп с Манафортом / radiosvoboda.org

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассмотрит помилование бывшего руководителя его избирательного штаба Пола Манафорта, которому грозит до 80 лет тюрьмы.

Об этом свидетельствует анонс интервью Трампа телеканала Fox News, которое выйдет 23 августа.

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Журналистка Эшли Ирхарт, которая разговаривала с Трампом, рассказывая о своем интервью с президентом, сказала, что он "вспомнил о помиловании Манафорта", сказав, что рассмотрит его.

"Думаю, ему жаль Манафорта. Они были друзьями, он не так долго работал на него. Он работал на него, по сути, 100 дней. Президент не знал обо всех этих делах с налогами", –рассказала журналистка.

Напомним, 21 августа, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн согласился на сотрудничество со следствием.

Трамп также выразил свое сочувствие Манафорту в связи с решением суда от 21 августа. Его признали виновным в 8 из 18 пунктов обвинения.

С чего началось "российское расследование"?
Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Пол Манафорт
Источник: 24 Канал
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