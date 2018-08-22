В Белом доме отрицают причастность Трампа к преступлениям его экс-адвоката Майкла Коэна

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что признание вины бывшим адвокатом Дональда Трампа Майклом Коэном не указывает на причастность к преступлению президента США.

Об этом сообщает "Новое Время".

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Как заявлял президент и мы неоднократно утверждали, он не сделал ничего плохого. Никаких обвинений против него нет,

– сказала Сандерс.

По словам Сандерс, тот факт, что Майкл Коэн пошел на сделку с прокурорами и признал вину, не означает, что к обвинению причастен Дональд Трамп.

Напомним, 21 августа, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн согласился на сотрудничество со следствием.