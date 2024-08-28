Воздушные силы ВСУ призывают идти в укрытие, как только объявляют о тревоге. Где сейчас есть опасность – читайте в тексте 24 Канала.
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23:56, 28 августа
Движение ударных дронов:
- БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину;
- БпЛА на Сумщине курсом Юго-Западным;
- БпЛА на Николаевщине в Северо-Западном направлении;
- БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину;
- БпЛА на Юге Харьковщины, курс – Северо-Западный;
- БпЛА курсом на Кривой Рог.
23:55, 28 августа
Тревогу объявили на Полтавщине.
23:31, 28 августа
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА на севере Черниговщины в Юго-Западном направлении;
- БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
- БпЛА на Николаевщине в Северо-Западном направлении;
- БпЛА с Херсонщины курсом на Север;
- БпЛА из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.
23:15, 28 августа
В Украине кое-где объявили о воздушной тревоге.
Воздушная тревога в Украине 28 августа 2024 года
23:02, 28 августа
БпЛА типа Shahed на Севере Сумщины в Западном направлении.
23:00, 28 августа
Сумы – вражеский БпЛА в направлении города.
22:50, 28 августа
Движение БпЛА типа Shahed из Херсонской в направлении Николаевской области.