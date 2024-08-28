Воздушные силы ВСУ призывают идти в укрытие, как только объявляют о тревоге. Где сейчас есть опасность – читайте в тексте 24 Канала.

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23:56, 28 августа Движение ударных дронов: БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину;

БпЛА на Сумщине курсом Юго-Западным;

БпЛА на Николаевщине в Северо-Западном направлении;

БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину;

БпЛА на Юге Харьковщины, курс – Северо-Западный;

БпЛА курсом на Кривой Рог.

23:55, 28 августа Тревогу объявили на Полтавщине.

23:31, 28 августа Движение ударных БпЛА: БпЛА на севере Черниговщины в Юго-Западном направлении;

БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;

БпЛА на Николаевщине в Северо-Западном направлении;

БпЛА с Херсонщины курсом на Север;

БпЛА из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.

23:15, 28 августа В Украине кое-где объявили о воздушной тревоге. Воздушная тревога в Украине 28 августа 2024 года

23:02, 28 августа БпЛА типа Shahed на Севере Сумщины в Западном направлении.

23:00, 28 августа Сумы – вражеский БпЛА в направлении города.