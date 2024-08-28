Повітряні сили ЗСУ закликають йти в укриття, як тільки оголошують про тривогу. Де наразі є небезпека – читайте у тексті 24 Каналу.

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23:56, 28 серпня Рух ударних дронів: БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину;

БпЛА на Сумщині курсом Південно-Західним;

БпЛА на Миколаївщині у Північно-Західному напрямку;

БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину;

БпЛА на Півдні Харківщини, курс – Північно-Західний;

БпЛА курсом на Кривий Ріг.

23:55, 28 серпня Тривогу оголосили на Полтавщині.

23:31, 28 серпня Рух ударних БпЛА: БпЛА на півночі Чернігівщини у Південно-Західному напрямку;

БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;

БпЛА на Миколаївщині у Північно-Західному напрямку;

БпЛА з Херсонщини курсом на Північ;

БпЛА з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області.

23:15, 28 серпня В Україні подекуди оголосили про повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 28 серпня 2024 року

23:02, 28 серпня БпЛА типу Shahed на Півночі Сумщини у Західному напрямку.

23:00, 28 серпня Суми – ворожий БпЛА у напрямку міста.