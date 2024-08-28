Повітряні сили ЗСУ закликають йти в укриття, як тільки оголошують про тривогу. Де наразі є небезпека – читайте у тексті 24 Каналу.
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23:56, 28 серпня
Рух ударних дронів:
- БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину;
- БпЛА на Сумщині курсом Південно-Західним;
- БпЛА на Миколаївщині у Північно-Західному напрямку;
- БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину;
- БпЛА на Півдні Харківщини, курс – Північно-Західний;
- БпЛА курсом на Кривий Ріг.
23:55, 28 серпня
Тривогу оголосили на Полтавщині.
23:31, 28 серпня
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на півночі Чернігівщини у Південно-Західному напрямку;
- БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
- БпЛА на Миколаївщині у Північно-Західному напрямку;
- БпЛА з Херсонщини курсом на Північ;
- БпЛА з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області.
23:15, 28 серпня
В Україні подекуди оголосили про повітряну тривогу.
Повітряна тривога в Україні 28 серпня 2024 року
23:02, 28 серпня
БпЛА типу Shahed на Півночі Сумщини у Західному напрямку.
23:00, 28 серпня
Суми – ворожий БпЛА у напрямку міста.
22:50, 28 серпня
Рух БпЛА типу Shahed з Херсонської у напрямку Миколаївської області.