Повітряні сили ЗСУ закликають йти в укриття, як тільки оголошують про тривогу. Де наразі є небезпека – читайте у тексті 24 Каналу.

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23:56, 28 серпня

Рух ударних дронів:

  • БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину;
  • БпЛА на Сумщині курсом Південно-Західним;
  • БпЛА на Миколаївщині у Північно-Західному напрямку;
  • БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину;
  • БпЛА на Півдні Харківщини, курс – Північно-Західний;
  • БпЛА курсом на Кривий Ріг.
23:55, 28 серпня

Тривогу оголосили на Полтавщині.

23:31, 28 серпня

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини у Південно-Західному напрямку;
  • БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на Миколаївщині у Північно-Західному напрямку;
  • БпЛА з Херсонщини курсом на Північ;
  • БпЛА з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області.
23:15, 28 серпня

В Україні подекуди оголосили про повітряну тривогу.


Повітряна тривога в Україні 28 серпня 2024 року

23:02, 28 серпня

БпЛА типу Shahed на Півночі Сумщини у Західному напрямку.

23:00, 28 серпня

Суми – ворожий БпЛА у напрямку міста.

22:50, 28 серпня

Рух БпЛА типу Shahed з Херсонської у напрямку Миколаївської області.