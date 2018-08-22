Позор Белого дома: грозит ли Трампу политическая "смерть"?

Сразу два события в США всколыхнули Белый дом и нанесли удары по президенту Дональду Трампу.

21 августа его бывший личный адвокат, доверенное лицо из числа помощников Трампа Майкл Коэн, "сдался" юстиции и под присягой признал свою вину в преступлениях, совершенных, по его словам, по личному указанию американского лидера, а затем в этот же день суд присяжных в "украинском процессе" над экс-шефом предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом признал последнего виновным в восьми пунктах обвинения из 18-ти.

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По делу Пола Манафорта интрига сохранялась до последней секунды. Присяжные в городе Александрия, штат Вирджиния, не смогли сразу разобраться с этим делом. Они несколько раз требовали дополнительные данные, спорили и просматривали материалы ... Дошло даже до того, что в американской прессе пошли слухи, что четверо из 12-ти присяжных – якобы "люди Трампа", которые всеми силами пытаются "торпедировать" обвинительный вердикт по каждому из восемнадцати пунктов.

Приговор Полу Манафорту и признание Майкла Коэна нанесли серьезный политический удар по Трампу

Неизвестно, так ли это, но кто действительно пытался повлиять на решение присяжных – это сам Трамп. Он "ругался" в Twitter, называл Манафорта "хорошим парнем" и призвал спецпрокурора Роберта Мюллера "бросить это дело", поскольку у него, мол, "все равно ничего нет на руках" против политтехнолога. Бывало, глава Белого дома выдавал до трех сообщений в день о процессе над Манафортом. Подобное поведение является беспрецедентным для США, где попытки оказать давление на суд караются законом. Но Трамп будто с "дуба упал": то он то заявлял, что "его штаб таки сотрудничал с россиянами – но что с того?", то его адвокат Роберт Джулиани вдруг начинал рассуждать в телешоу о том, что "нет правды и лжи, а правда и альтернативная правда". Таким образом, он объяснил отказ своего подзащитного ответить на вопросы следователей. Мол – может сам себя оболгать.

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Трамп настолько "замучил" присяжных, некоторые стали даже требовать от судьи их секвестра – то есть поместить всех в отель, "отрезать" от любых источников внешней информации и дать возможность обсуждать дело Манафорта без помех. Вряд ли это помогло бы, ведь присяжные уже успели понять (вероятно, уже и трухлявый пень понял бы!), на чьей стороне "играет" президент США ... но секвестр не понадобился.

"Тебя посодють, а ты не воруй!"

Интересная деталь – с момента "двойного удара", то есть "сдачи" Майкла Коэна и вынесения обвинительного вердикта Полу Манафорту – Трамп внезапно замолчал. Ни твита в сутки – для него это просто рекорд. Конечно, вскоре глава Белого дома оправится и что-нибудь скажет, но именно это молчание – весьма красноречивое.

Что же получилось с Полом Манафортом, экс-шефом предвыборного штаба Трампа, экс-советником украинского президента беглого Виктора Януковича и бывшей "звездой" американского политического бомонда? В первом же процессе против него присяжные пришли к выводу, что он виновен в восьми пунктам обвинения из 18-ти. С одной стороны, это может показаться не очень масштабным, ведь большая часть обвинений были отвергнуты. С другой, в Америке традиционно приговоры выносятся по каждому пункту обвинения и тюремные сроки не "поглощаются", как это происходит, скажем, в Украине, а добавляются друг к другу. Манафорта теперь должны осудить по пяти случаям налогового мошенничества, что в Америке является едва ли не самым страшным (напомним, что в свое время знаменитого Аль Капоне могли осудить ни за убийства, ни за торговлю наркотиками и даже людьми, а вот за неуплату налогов он "загремел" пожизненно), а также по двум случаям банковского мошенничества и одному пункту мошенничества с иностранным банком.

Напомним, что присяжные просто определяют – виновен или не виновен обвиняемый в том или ином преступлении. Вынесение конкретного приговора – то есть определение, на сколько лет тюрьмы "тянут" Манафортовые "похождения" – это дело судьи. В общем, в лучшем для Манафорта случае, он получит 30 лет тюрьмы. В худшем – до 80-ти. Впрочем, вряд ли 69-летний Пол Манафорт видит в этом большой разницы: для него даже 30 лет – это, скорее всего, пожизненно. И это только первый судебный процесс над ним: в сентябре его ждет второй – уже в Вашингтоне.

В середине сентября над Манафортом начнется второй процесс, связанный с российским расследованием, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер

Таким образом, у Манафорта теперь только два выхода. Первый – "сдаться" так же, как это сделал Майкл Коэн, признать себя виновным и "спеть" Роберту Мюллеру уже про своего бывшего шефа Дональда Трампа, рассчитывая на смягчение приговора и на то, что ему придется отсидеть не 30 или 80 лет , а, скажем, только три или пять.

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Второй вариант – рассчитывать на то, что Трамп, как и обещал, официально помилует его. Президент США вполне может это сделать, потому что Окружной суд в Александрии имеет федеральное подчинение. Но если это произойдет, спецпрокурор Роберт Мюллер вправе перенести слушание по этому делу в суд другого американского штата. Еще хуже: в этом случае Манафорт потеряет свое так называемое "право пятой поправки" – то есть не сможет отказаться от того, чтобы давать показания, как сделал это сейчас. Этим он сам себя "закопает", а Трамп уже ничем помочь не сможет, поскольку суды штатов не подчинены президентскому помилованию.

Есть еще третий вариант, на который намекают некоторые американские наблюдатели, а именно: Манафорт будет молчать по крайней мере до ноября этого года, когда в США должны состояться довыборы в Конгресс. Он будет смотреть на результаты этих довыборов. Если республиканцы сохранят большинство в американском парламенте – он сможет рассчитывать на помощь Трампа. Если же победят, как это предсказывают социологи, демократы – ему придется изрядно задуматься о собственной судьбе ...

Судьбу Манафорта, а заодно и Трампа определят выборы в Конгресс уже осенью этого года

В то же время есть большие сомнения относительно того, решится ли Дональд Трамп помиловать Манафорта. Во-первых, из-за этих же выборов в Конгресс: помилование неплательщика налогов – очень плохой сигнал для избирателей. Во-вторых, потому что, о чем уже говорилось: Мюллер просто начнет судебные процессы в судах других штатов. В-третьих же, в сентябре должен состояться второй суд над Манафортом – в Вашингтоне, да еще и не по экономическим, а по политическим обвинениям – предательство Соединенных Штатов. Если Манафорта осудят во втором суде – его придется снова помиловать, не так ли? А помиловать предателя для президента – это быстрая и мучительная политическая "смерть".

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"Патриот" Майкл Коэн

А пока уже фактически узник американской тюрьмы Пол Манафорт колеблется, сдавать или не сдавать ему "номера первого", адвокат Майкл Коэн, который много лет работал на Трампа, кажется, уже окончательно все для себя решил. Ему было предъявлено официальное обвинение, причем по разным пунктам: от того же налогового мошенничества до измены США, да еще и шантажа. Коэн официально признал себя виновным по всем пунктам. Он подчеркнул, что "его семья и его Родина для него важнее всего" и что он "с радостью ответит на все вопросы следователей Роберта Мюллера". За свое признание и сотрудничество он рассчитывает получить не 65 лет заключения (совокупный срок по всем пунктам обвинения), а только от трех до пяти лет.

Еще страшнее для Дональда Трампа является тот факт, что Коэн теперь вообще выпадает из его поля влияния, поскольку официально заявил, что отказывается от помилования лидера США, потому что "получить помилование из рук человека, который настолько запятнала себя коррупцией на посту президента Соединенных Штатов Америки – это позор", и он не желает иметь с Трампом ничего общего.

Майк Коэн быстро сдался следствию, чтобы уменьшить срок своего заключения

Более того, свои "разоблачения" Коэн уже начал. Юрист рассказал, что выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс "отступные" за молчание по личному приказу, как он выразился, "кандидата, который баллотировался в федеральный офис". Вряд ли с этих слов можно сделать вывод, что приказ личному адвокату Трампа отдала Хиллари Клинтон (хотя, возможно, Трамп и заявит что-то подобное, он Клинтон иначе, как "лгуньей", давно не называет). Кто остается?

Стоит отметить, что в случае с Коэном Трамп не молчит: он уже успел написать на-гора твит о том, что Майкл Коэн, мол – "лживый подонок, на которого не стоит обращать внимание". На самом деле, Коэн – это до сих пор самая большая "рыба", которую смог подцепить на крючок Роберт Мюллер. И знает он гораздо больше, чем все свидетели, которые до сих пор согласились сотрудничать со следствием. Теперь и только теперь – после признаний Коэна и приговора Манафорта – над Трампом нависла настоящая угроза импичмента или даже прямого суда за уголовные преступления. Процесс над Манафортом укрепил доверие к Мюллеру и его команды американского общества.

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Впрочем, как отмечают некоторые американские издания (в частности, The New York Times), позор для американского народа – это не Роберт Мюллер и его следствие. Позор американцев сидит в Белом доме и выдает по десять твитов в день. Зовут его Дональд Трамп. И сейчас, когда до выборов в Конгресс остается два месяца, Республиканская партия оказалась перед выбором: продолжать жить с позором или откинуть его от себя, как горячую картофелину. Первое может привести к поражению республиканцев и "синей волне" – то есть целого ряда побед демократов. Второе неизбежно приведет к падению Трампа – или путем отставки, как это сделал Никсон, или путем импичмента. И тогда Трамп войдет в мировую историю как первый мошенник в должности американского президента. Тот, кто с этой должности не пошел добровольно, а кого выбросили американцы.