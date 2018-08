"Це не злочин", або Як Трамп "українського процесу" над Манафортом злякався

Наразі це остання за часом спроба Трампа "розвернути" слідство проти нього у зворотний бік (якщо не враховувати заклик до спецпрокурора Роберта Мюллера у Twitter, мовляв, "Бобе, припиняй ти вже своє слідство!).

Або ще один із кумедних дописів глави Білого дому: "Домовленості не є злочинами. Що насправді нікого не цікавить, бо домовленостей не було (окрім брехливої Гілларі та демократів)", – написав Трамп у своєму мікроблозі. Дуже цікава думка: мої домовленості, яких не було – це не злочин, а от домовленості Клінтон, про які невідомо – це злочин. Можливо, цей допис є своєрідною позначкою, яка започатковує нову захисну стратегію Трампа? Нібито так, я домовлявся з росіянами – але що з того, маю право!

Понад тиждень тому адвокат Трампа, колишній мер Нью-Йорка та екс-прокурор Рудольф Джуліані розпочав своєрідну суспільну підготовку до прийняття подібної думки. Одразу в кількох телепередачах завзятий юрист запитав – чи є домовленість із Росією взагалі злочином? Він, Джуліані, мовляв, зовсім не певен, що це є правопорушенням:

Якщо аналізувати визначення злочину, то можна констатувати, що злочином є, скажімо, хакерський напад, але ж хакерський напад здійснював не президент,

– заявив він.

Тобто, злочинці – це ті, хто "зламав" поштові сервери Клінтон, а той, хто отримав від того вигоду – не злочинець, а поважний замовник?

Дивна логіка, але з'явилася вона не на порожньому місці: як відомо, перший у справі "Рашагейту" суд, а саме – над колишнім шефом передвиборчого штабу зі зв'язками в Росії Полом Манафортом – вже, так би мовити, "перевалив за екватор" і схоже на те, що Манафортові доведеться або сидіти до скону в тюрмі, або йти на угоду зі слідством та свідчити вже проти свого колишнього шефа.

А свідчення можуть бути найрізноманітнішими. Зокрема, Пол Манафорт був присутнім, коли в липні 2016 року люди Трампа зустрічалися з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка пообіцяла Дональду Трампу-молодшому компромат на Гілларі Клінтон. Коли у 2017-му про цю зустріч дізналась американська преса, яких лишень пояснень не понавигадували ті, хто був на ній присутній! І про те, що насправді зустріч не відбулася, й про те, що вона відбулася, але йшлося про всиновлення російських дітей американцями, й про те, що син Трампа взагалі не зрозумів, чого від нього хоче росіянка, бо в неї ж, мовляв, акцент... Тепер – черговий "шквал" оборони: зустріч була, йшлося про компромат на Клінтон, але представники Трампа нібито мали на це право.



Дональд Трамп-молодший до останнього відкидав версію про те, що на його зустрічі з російською юристкою йшлося про компромат на Гілларі Клінтон

Що ж, це вже найточніше досі визнання Трампа: так, зустріч з росіянами, яку всіма силами намагалися приховати, відбулася; так, йшлося саме про компромат на політичну супротивницю – компромат, який, за словами Джуліані, видобули російські хакери незаконними засобами. Висновок: так, мало місце втручання Росії в американські президентські вибори на користь Трампа. Як кажуть прокурори: Quod erat demonstrandum – тобто, що й треба було довести. Ця зустріч між Дональдом Трампом-молодшим та Наталією Весельницькою відіграє ключову роль у звинуваченнях спецпрокурора США Роберта Мюллера – і тепер сам факт того, що вона відбулася, і тема, що на ній обговорювалася, є доведеними. Зусиллями Дональда Трампа.



Трамп сам визнав, що його син зустрічався з Весельницькою в надії отримати компомат на Клінтон

Зрозуміло, що ця заява Трампа викликала чергову хвилю обурення в Америці.

Ні, це ненормально, ні, це незаконно – збирати компромат на політичних супротивників в іноземців,

– наввипередки відповідають Трампові ті, кого він називає "fake news".

Американські правознавці, окрім того, вказують, що подібна співпраця з іноземними структурами є, за законами США, чистісіньким криміналом. І пояснення Трампа, що "так робить більшість політиків", аж ніяк подібне не виправдовує.

Тим часом ЗМІ США зазначають, що цей новий курс глави Білого дому є "цілком логічним та послідовним": людина, яка вважає збирання "брудної білизни" своїх політичних конкурентів "нормальним, звичайним політичним кроком", яка не вважає закулісні перемовини з представниками іноземних спецслужб злочином, яка намагається "вмити руки", для якої законне розслідування призначеного Міністерством юстиції прокурора є "полюванням на відьом" – справді може вважати себе безгрішною та непідсудною. На кшталт "я – Бог, я – сам собі закон".

Щоправда, в цю "лінію захисту" дещо не вписуються постійні звинувачення, які Трамп висуває проти Демократичної партії – звинувачення в тому ж, що, за його власними словами, "роблять всі політики" й що "не є злочином". Минулого понеділка він видав у Twitter: "Домовленості з Росією – це реальність. Гілларі Клінтон та її команда стовідсотково домовилися з Росією, так само, як і Адам Шіфф (конгресмен від Демократичної партії – "24"), який спробував отримати компромат про DJT (Дональда Трампа-молодшого – "24") від людей, яких він вважав росіянами. Ми також знаємо, що Клінтон платила гроші адвокатській фірмі з російськими зв'язками, аби отримати інформацію про мене. Домовленості з Росією – реальність, але лише з боку Гілларі та демократів, й ми вимагаємо повного розслідування".

