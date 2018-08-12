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Дональд Трамп у Twitter назвав учасників змови проти себе

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Проти Трампа змовились аж два відомства США
Проти Трампа змовились аж два відомства США / svoboda.org

Президент США Дональд Трамп вважає, що Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США змовились і розробили та втілювали спеціальну програму, тільки щоб не допустити перемоги Трампа на президентських виборах у 2016 році.

Про це повідомив президент США у Twitter.

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Інформація про змову вказаних відомств пролунала раніше від конгресмена з "Республіканської партії" Даррелла Ісси у ефірі каналу "Fox News". 

США
Даррелл Ісса

Тепер же Трамп висловив свою позицію: мовляв, цю інформацію можна вважати правдивою.

Схоже, Міністерство юстиції (та ФБР) розробили програму, аби не дати Дональду Трампу стати президентом,
– написав глава Білого дому.

І закинув у бік ЗМІ звинувачення, що ті замовчують "найбільшу історію сучасності".

Трамп
Дональд Трамп

До слова, у коментарях до зазначеного посту – більше гумору, ніж серйозного обговорення. Наприклад, один із користувачів з подивом зазначив: "Та хто ж такий цей Дональд Трамп, про якого ви весь час пишете?"

Нагадаємо, Twitter заблокував 70-річну бабусю Ніну Томасіескі, яка 14 годин на добу "спамила" на підтримку Трампа. Для цього прокидалась вона вдосвіта та щодня писала близько тисячі таких твітів.

Теги: Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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