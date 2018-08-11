Екс-співробітниця Білого дома розповіла, як Трамп з’їв секретний документ

Колишній директор з комунікацій одного з управлінь Білого дому Омароса Маніголт-Ньюман, яка покинула свій пост зі скандалом, випустила книгу з "інсайдерською інформацією" про Дональда Трампа і його оточення.

Про це повідомляє Washington Post.

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Маніголт-Ньюман вважалася однією з наближених президента США, а після звільнення за мовчання їй пропонували 15 тисяч доларів на місяць. Але Маніголт-Ньюман відмовилася і випустила книгу, в якій Трамп представлений некомпетентним нарцисом і расистом, що обожнює ненависть і образи.

В одному з розділів книги екс-співробітниця Білого дому стверджує, що одного разу Трамп проковтнув якийсь секретний документ. За версією Маніголт-Ньюман, президент запхав собі в рот якусь записку після зустрічі зі своїм колишнім адвокатом Майклом Коеном в Овальному кабінеті.

"Я бачила, як він засунув собі в рот записку. З огляду на те, що Трамп завжди був досить бридливою людиною, я була шокована, коли побачила, що він жує і ковтає папір. Схоже, мова йшла про щось дуже і дуже конфіденційне", – заявила екс-співробітниуця.

У Білому домі, за даними Washington Post, цю історію спростували і висміяли, як і в цілому зміст всієї книги.