Экс-сотрудница Белого дома рассказала, как Трамп съел секретный документ

Бывший директор по коммуникациям одного из управлений Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман, которая покинула свой пост со скандалом, выпустила книгу с "инсайдерской информацией" о Дональде Трампе и его окружении.

Об этом сообщает Washington Post.

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Маниголт-Ньюман считалась одной из приближенных президента США, а после освобождения за молчание ей предлагали 15 тысяч долларов в месяц. Но Маниголт-Ньюман отказалась и выпустила книгу, в которой Трамп представлен некомпетентным нарциссом и расистом, который обожает ненависть и обиды.



В одном из разделов книги экс-сотрудница Белого дома утверждает, что однажды Трамп проглотил какой-то секретный документ. По версии Маниголт-Ньюман, президент сунул в рот какую-то записку после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете.



"Я видела, как он засунул себе в рот записку. Учитывая то, что Трамп всегда был достаточно брезгливым человеком, я была шокирована, когда увидела, что он жует и глотает бумагу. Похоже, речь шла о чем-то очень и очень конфиденциальном", – заявила экс-спивробитниуця.



В Белом доме, по данным Washington Post, эту историю опровергли и высмеяли, как и в целом содержание всей книги.