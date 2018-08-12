Дональд Трамп в Twitter назвал участников заговора против себя
Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США сговорились, разработали и воплощали специальную программу, только чтобы не допустить победы Трампа на президентских выборах в 2016 году.
Об этом сообщил президент США в Twitter.
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Информация о заговоре указанных ведомств прозвучала раньше от конгрессмена с "Республиканской партии" Даррелла Иссы в эфире канала "Fox News".
Даррелл Исса
Теперь же Трамп выразил свою позицию: мол, эту информацию можно считать правдивой.
Похоже, Министерство юстиции (и ФБР) разработали программу, чтобы не дать Дональду Трампу стать президентом,
– написал глава Белого дома.
И забросил в сторону СМИ обвинения, что те умалчивают "наибольшую историю современности".
Дональд Трамп
К слову, в комментариях к указанному посту – больше юмора, чем серьезного обсуждения. Например, один из пользователей с удивлением отметил: "Да кто же такой этот Дональд Трамп, о котором вы все время пишете?"
Напомним, Twitter заблокировал 70-летнюю бабушку Нину Томасиески, которая 14 часов в сутки "спамила" в поддержку Трампа. Для этого просыпалась она на рассвете и ежедневно писала около тысячи таких твитов.