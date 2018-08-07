Twitter заблокировал бабушку, которая 14 часов в сутки "спамила" в поддержку Трампа

"Бан" за любовь к президенту – Twitter заблокировал 70-летнюю бабушку Нину Томасиески, которая 14 часов в сутки "спамила" в поддержку Трампа. Для этого она просыпалась на рассвете и каждый день писала около тысячи таких твитов.

Бабушка сама проживает в Теннеси. Ее телевизор круглосуточно транслирует канал Fox News, который известен своей привязанностью к хозяину Белого дома

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В сети бабушка распространяла информацию о повестке дня Трампа, которого, как говорит сама, просто обожает, и насобирала аж 50 тысяч подписчиков.

В пресс-службе Twitter блокировку объяснили своей новой политикой. Мол, теперь сеть может удалять учетные записи, которые принадлежат реальным людям, в случае, если их поведение в соцсети ппохоже на ботов.

Я старалась не превышать лимит в тысячу твитов в час и не использовала ненормативную лексику, но нас все равно считают ботами. Я просто люблю писать, а самое главное – помогать нашему президенту,

– сказала Томасиески.

Отметим, что на протяжении последних двух месяцев такие правила микроблога лишили Трампа более 300 тысяч подписчиков.