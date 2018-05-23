В Трампа есть отдельный телефон для ввода страницы в Twitter, – СМИ

Президент США Дональд Трамп имеет два телефона, которые выдали ему сотрудники безопасности.

Об этом сообщает Politico.

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СМИ выяснили, что президент США Дональд Трамп использует для чтения Twitter смартфон, который не оборудован передовыми средствами защиты данных.

В Трампа есть два iPhone, выданных ему сотрудниками безопасности: один из них предназначен для звонков, а второй – для чтения Twitter. Только вот устройство, на котором установлено приложение Twitter, необходимо менять каждый месяц, а Трамп отказался это делать, потому что по его мнению, это "слишком неудобно,

– говорится в сообщении.

Так, теперь у президента США есть гаджет, который специалисты не проверяли уже более пяти месяцев.

Как отмечается, представитель Белого дома США пока никак не прокомментировал эту информацию.