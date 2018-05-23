У Трампа є окремий телефон для введення сторінки у Twitter, – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп має два телефони, які видали йому співробітники безпеки.
Про це повідомляє Politico.
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ЗМІ з'ясували, що президент США Дональд Трамп використовує для читання Twitter смартфон, який не обладнано передовими засобами захисту даних.
У Трампа є два iPhone, виданих йому співробітниками безпеки: один з них призначений для дзвінків, а другий – для читання Twitter. Тільки ось пристрій, на якому встановлено додаток Twitter, необхідно міняти кожного місяця, а Трамп відмовився це робити, бо на його думку, це "занадто незручно,
– йдеться у повідомленні.
Так, наразі у президента США є гаджет, який фахівці не перевіряли вже понад п'ять місяців.
Як зазначається, представник Білого дому США поки ніяк не прокоментував цю інформацію.