У Трампа є окремий телефон для введення сторінки у Twitter, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має два телефони, які видали йому співробітники безпеки.

Про це повідомляє Politico.

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ЗМІ з'ясували, що президент США Дональд Трамп використовує для читання Twitter смартфон, який не обладнано передовими засобами захисту даних.

У Трампа є два iPhone, виданих йому співробітниками безпеки: один з них призначений для дзвінків, а другий – для читання Twitter. Тільки ось пристрій, на якому встановлено додаток Twitter, необхідно міняти кожного місяця, а Трамп відмовився це робити, бо на його думку, це "занадто незручно,

– йдеться у повідомленні.

Так, наразі у президента США є гаджет, який фахівці не перевіряли вже понад п'ять місяців.

Як зазначається, представник Білого дому США поки ніяк не прокоментував цю інформацію.