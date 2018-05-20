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Трамп осоромився у мережі через дружину Меланію: фотодоказ

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Трамп потрапив у новий конфуз
Трамп потрапив у новий конфуз / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп помилився в імені своєї дружини Меланії, коли вітав її з поверненням з лікарні до Білого дому після операції.

Як повідомляє видання Mirror, американський лідер у своєму дописі в Twitter назвав дружину Мелані (Melanie), а не Меланією (Melania).

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"Чудово, що наша перша леді повернулася додому в Білий дім. Мелані почуває себе добре", – написав Трамп.

Через кілька хвилин твіт з помилкою був видалений, після чого президент опублікував виправлений варіант. Тим не менш, користувачі мережі встигли зробити скріншот допису.


Скріншот допису Дональда Трампа з помилкою

Нагадаємо, нещодавно перша леді США Меланія Трамп потрапила до лікарні, де перенесла операцію на нирках і проходила реабілітацію. Вже 19 травня дружина американського президента повернулася в Білий дім.

Теги: Меланія Трамп Дональд Трамп Курйозні новини Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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