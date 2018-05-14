13:43
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Меланію Трамп госпіталізували: дружині президента США провели хірургічне втручання

4175 Читать новость на русском
Першій леді США Меланії Трамп провели хірургічну операцію на нирках: усе пройшло добре
Першій леді США Меланії Трамп провели хірургічну операцію на нирках: усе пройшло добре / Getty Images

Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп потрапила до лікарні. 48-річна дружина американського лідера перенесла операцію на нирках і наразі проходить реабілітацію.

Відповідне повідомлення оприлюднила прес-служба Білого Дому.

Читайте також: Меланія не може навіть відчинити вікно Білого дому, – Бріджит Макрон

"Уранці 14 травня перша леді Меланія Трамп пройшла процедуру емболізації для лікування доброякісного захворювання на нирках. Процедура пройшла успішно та без ускладнень", – наголошується у дописі.

Зазначається, що операцію дружині американського президента робили фахівці Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда, що розташовується околицях Вашингтона,

"За попередніми прогнозами, пані Трамп залишатиметься у медичному центрі упродовж тижня. Перша леді з нетерпінням чекає на якомога швидше одужання, аби продовжити роботу на благо дітей повсюдно", – додають у відомстві.

Речниця першої леді США Стефані Грішем, зауважила, що її чоловік Дональд Трамп під час операції залишався у Білому домі, щоправда найближчим часом збирається відвідати медичний центр, передає CNN.

У своєму Twitter американський лідер написав, що вже вилітає до медичного центру, аби побачитись зі своєю дружиною.

"Процедура пройшла успішно. Вона перебуває у хорошому настрої", – зазначив він.

Крім того, за інформацією The New York Times, Дональд Трамп перед хірургічним втручанням провів розмову зі своєю дружиною, а пізніше і з лікарем.

До слова, Меланії Трамп минулого місяця виповнилося 48 років, а в 2006-му в неї з чинним президентом США народився син . Одружилися вони в 2005 році.

Нагадаємо, нещодавно відомого британського футбольного тренеріа Алекса Фергюсона терміново було доправлено до лікарні. У фахівця стався крововилив у мозок, відтак хірурги зробили йому операцію.

Що таке емболізація? Це занурення у посудину спеціального тіла, яке зупиняє надходження крові. Ця процедура застосовується для придушення неоперабельних пухлин, а також для припинення внутрішніх кровотеч.

Теги: Дональд Трамп Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук