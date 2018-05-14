Меланію Трамп госпіталізували: дружині президента США провели хірургічне втручання

Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп потрапила до лікарні. 48-річна дружина американського лідера перенесла операцію на нирках і наразі проходить реабілітацію.

Відповідне повідомлення оприлюднила прес-служба Білого Дому.

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"Уранці 14 травня перша леді Меланія Трамп пройшла процедуру емболізації для лікування доброякісного захворювання на нирках. Процедура пройшла успішно та без ускладнень", – наголошується у дописі.

Зазначається, що операцію дружині американського президента робили фахівці Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда, що розташовується околицях Вашингтона,

"За попередніми прогнозами, пані Трамп залишатиметься у медичному центрі упродовж тижня. Перша леді з нетерпінням чекає на якомога швидше одужання, аби продовжити роботу на благо дітей повсюдно", – додають у відомстві.

Речниця першої леді США Стефані Грішем, зауважила, що її чоловік Дональд Трамп під час операції залишався у Білому домі, щоправда найближчим часом збирається відвідати медичний центр, передає CNN.

У своєму Twitter американський лідер написав, що вже вилітає до медичного центру, аби побачитись зі своєю дружиною.

"Процедура пройшла успішно. Вона перебуває у хорошому настрої", – зазначив він.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018

Крім того, за інформацією The New York Times, Дональд Трамп перед хірургічним втручанням провів розмову зі своєю дружиною, а пізніше і з лікарем.

До слова, Меланії Трамп минулого місяця виповнилося 48 років, а в 2006-му в неї з чинним президентом США народився син . Одружилися вони в 2005 році.

Нагадаємо, нещодавно відомого британського футбольного тренеріа Алекса Фергюсона терміново було доправлено до лікарні. У фахівця стався крововилив у мозок, відтак хірурги зробили йому операцію.

Що таке емболізація? Це занурення у посудину спеціального тіла, яке зупиняє надходження крові. Ця процедура застосовується для придушення неоперабельних пухлин, а також для припинення внутрішніх кровотеч.