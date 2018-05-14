Меланию Трамп госпитализировали: жене президента США провели хирургическое вмешательство

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп попала в больницу. 48-летняя супруга американского лидера перенесла операцию на почках и теперь проходит реабилитацию.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба Белого Дома.

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"Утром 14 мая первая леди Мелания Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного заболевания на почках. Процедура прошла успешно и без осложнений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию жене американского президента делали специалисты Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, который расположен в окрестностях Вашингтона,

"По предварительным прогнозам, госпожа Трамп будет оставаться в медицинском центре в течение недели. Первая леди с нетерпением ждет скорейшего выздоровления, чтобы продолжить работу на благо детей повсеместно", – добавляют в ведомстве.

Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришем, заметила, что ее муж Дональд Трамп во время операции оставался в Белом доме, правда в ближайшее время собирается посетить медицинский центр, передает CNN.

В своем Twitter американский лидер написал, что уже вылетает в медицинский центр, чтобы увидеться со своей женой.

"Процедура прошла успешно. Она находится в хорошем настроении", – отметил он.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018

Кроме того, по информации The New York Times, Дональд Трамп перед хирургическим вмешательством провел разговор со своей женой, а позже и с врачом.

К слову, Мелании Трамп в прошлом месяце исполнилось 48 лет, а в 2006-м у нее с действующим президентом США родился сын. Поженились они в 2005 году.

Напомним, недавно известный британский футбольный тренер Алекс Фергюсон был срочно доставлен в больницу. У специалиста произошло кровоизлияние в мозг, следовательно хирурги сделали ему операцию.

Что такое эмболизация? Это погружение в сосуд специального тела, которое останавливает приток крови. Эта процедура применяется для подавления неоперабельных опухолей, а также для прекращения внутренних кровотечений.