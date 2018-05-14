16:08
15 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
Вєсті Кремля
23:28, 14 мая
Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
Вєсті.UA
21:30, 14 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Меланию Трамп госпитализировали: жене президента США провели хирургическое вмешательство

849 Читати новину українською
Меланию Трамп госпитализировали: жене президента США провели хирургическое вмешательство

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп попала в больницу. 48-летняя супруга американского лидера перенесла операцию на почках и теперь проходит реабилитацию.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба Белого Дома.

Читайте также: Мелания не может даже открыть окно Белого дома, – Бриджит Макрон

"Утром 14 мая первая леди Мелания Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного заболевания на почках. Процедура прошла успешно и без осложнений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию жене американского президента делали специалисты Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, который расположен в окрестностях Вашингтона,

"По предварительным прогнозам, госпожа Трамп будет оставаться в медицинском центре в течение недели. Первая леди с нетерпением ждет скорейшего выздоровления, чтобы продолжить работу на благо детей повсеместно", – добавляют в ведомстве.

Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришем, заметила, что ее муж Дональд Трамп во время операции оставался в Белом доме, правда в ближайшее время собирается посетить медицинский центр, передает CNN.

В своем Twitter американский лидер написал, что уже вылетает в медицинский центр, чтобы увидеться со своей женой.

"Процедура прошла успешно. Она находится в хорошем настроении", – отметил он.

Кроме того, по информации  The New York Times, Дональд Трамп перед хирургическим вмешательством провел разговор со своей женой, а позже и с врачом.

К слову, Мелании Трамп в прошлом месяце исполнилось 48 лет, а в 2006-м у нее с действующим президентом США родился сын. Поженились они в 2005 году.

Напомним, недавно известный британский футбольный тренер Алекс Фергюсон был срочно доставлен в больницу. У специалиста произошло кровоизлияние в мозг, следовательно хирурги сделали ему операцию.

Что такое эмболизация? Это погружение в сосуд специального тела, которое останавливает приток крови. Эта процедура применяется для подавления неоперабельных опухолей, а также для прекращения внутренних кровотечений.

Теги: Новости США Дональд Трамп Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Москва не собирается стирать Украину с лица земли. А что тогда?
сегодня, 16:00 Москва не собирается стирать Украину с лица земли. А что тогда?
Павло Казарін 76
Звільнення Суркова: що буде із
сегодня, 15:00 Звільнення Суркова: що буде із "ДНР" та "ЛНР"?
Олексій Чибісов 2310
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сегодня, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 1078
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сегодня, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1650
Один паспорт добре, а два – краще?
14 мая, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4960
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук