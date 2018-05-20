Трамп опозорился в сети из-за жены Малании: фотодоказательство

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ошибся в имени своей жены Мелании, когда поздравлял ее с возвращением из больницы в Белый дом после операции.

Как сообщает издание Mirror, американский лидер в своей заметке в Twitter назвал жену Мелани (Melanie), а не Меланией (Melania).

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"Замечательно, что наша первая леди вернулась домой в Белый дом. Мелани чувствует себя хорошо", – написал Трамп.

Через несколько минут твит с ошибкой был удален, после чего президент опубликовал исправленный вариант. Тем не менее, пользователи сети успели сделать скриншот сообщения.

Скриншот сообщения Дональда Трампа с ошибкой

Напомним, недавно первая леди США Мелания Трамп попала в больницу, где перенесла операцию на почках и проходила реабилитацию. Уже 19 мая жена американского президента вернулась в Белый дом.