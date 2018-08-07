Twitter заблокував бабусю, яка 14 годин на добу "спамила" на підтримку Трампа

"Бан" за любов до президента – Twitter заблокував 70-річну бабусю Ніну Томасіескі, яка 14 годин на добу "спамила" на підтримку Трампа. Для цього прокидалась вона вдосвіта та щодня писала близько тисячі таких твітів.

Бабуся сама проживає в Теннесі. Її телевізор цілодобово транслює канал Fox News, який відомий своєю прихильністю до господаря Білого дому

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В мережі бабуся поширювала інформацію про порядок денний Трампа, якого, як каже сама, просто обожнює, і назбирала аж 50 тисяч підписників.

У прес-службі Twitter блокування пояснили своєю новою політикою. Мовляв, тепер мережа може видаляти облікові записи, які належать реальним людям, у разі, якщо їх поведінка в соцмережі подібна до ботів.

Я намагалася не перевищувати ліміт в тисячу твітів на годину і не використовувала ненормативну лексику, але нас все одно вважають ботами. Я просто люблю писати, а найголовніше – допомагати моєму президенту,

– сказала Томасіескі.

Зазначимо, що впродовж останніх двох місяців такі правила мікроблогу позбавили Трампа більш як 300 тисяч підписників.