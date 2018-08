"Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался

Сейчас это последняя по времени попытка Трампа "развернуть" следствие против него в обратную сторону (если не учитывать призыв к спецпрокурору Роберту Мюллеру в Twitter, мол, "Боб, прекращай ты уже свое следствие!).

Читайте также: Дональд Трамп назвал американские СМИ "опасными и больными"

Или еще одно из забавное сообщение главы Белого дома: "Договоренности не являются преступлениями. Что на самом деле никого не интересует, потому договоренностей не было (кроме лживой Хиллари и демократов)", – написал Трамп в своем микроблоге. Очень интересная мысль: мои договоренности, которых не было – это не преступление, а вот договоренности Клинтон, о которых неизвестно – это преступление. Возможно, этот сообщение является своеобразной меткой, которая начинает новую защитную стратегию Трампа? Якобы так, я договаривался с россиянами – но что с того, имею право!

Более недели назад адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка и экс-прокурор Рудольф Джулиани начал своеобразную общественную подготовку к принятию подобного мнения. Сразу в нескольких телепередачах упорный юрист спросил – является ли договоренность с Россией вообще преступлением? Он, Джулиани, мол, совсем не уверен, что это является правонарушением:

Если анализировать определение преступления, то можно констатировать, что преступлением является, скажем, хакерские нападения, но хакерские нападения осуществлял не президент,

– заявил он.

То есть, преступники – это те, кто "сломал" почтовые серверы Клинтон, а тот, кто получил от того выгоду – не преступник, а почтенный заказчик?



Странная логика, но появилась она не на пустом месте: как известно, первый по делу "Рашагейта" суд, а именно – над бывшим шефом предвыборного штаба со связями в России Полом Манафортом – уже, так сказать, "перевалил за экватор" и похоже на то, что Манафорту придется либо сидеть до конца жизни в тюрьме, или идти на сделку со следствием и давать показания уже против своего бывшего шефа.

Читайте также: Погубит ли "украинский" вопрос Пола Манафорта?

А показания могут быть самыми разнообразными. В частности, Пол Манафорт присутствовал, когда в июле 2016 года люди Трампа встречались с российским адвокатом Натальей Весельницькой которая пообещала Дональду Трампу-младшему компромат на Хиллари Клинтон. Когда в 2017-м об этой встрече узнала американская пресса, каких только пояснений не понапридумывали те, кто на ней присутствовал! И о том, что на самом деле встреча не состоялась, и о том, что она состоялась, но речь шла об усыновлении российских детей американцами, и о том, что сын Трампа вообще не понял, чего от него хочет россиянка, потому что у нее, мол, акцент... Теперь – очередной "шквал" обороны: встреча была, речь шла о компроматах на Клинтон, но представители Трампа якобы имели на это право.



Дональд Трамп-младший до последнего отвергал версию о том, что на его встрече с российским юристом речь шла о компромате на Хиллари Клинтон

Что ж, это уже точно до момента признания Трампа: да, встреча с россиянами, которую всеми силами пытались скрыть, состоялась; да, речь шла именно о компромате на политическую противницу – компромате, который, по словам Джулиани, добыли российские хакеры незаконными средствами. Вывод: да, имело место вмешательство России в американские президентские выборы в пользу Трампа. Как говорят прокуроры: Quod erat demonstrandum – то есть, что и требовалось доказать. Эта встреча между Дональдом Трампом-младшим и Натальей Весельницькой играет ключевую роль в обвинениях спецпрокурора США Роберта Мюллера – и теперь сам факт того, что она состоялась, и тема, на ней обсуждалась, являются доказанными. Усилиями Дональда Трампа.



Трамп сам признал, что его сын встречался с Весельницькой в надежде получить компомат на Клинтон

Понятно, что это заявление Трампа вызвало очередную волну возмущения в Америке.

Нет, это ненормально, нет, это незаконно – собирать компромат на политических противников у иностранцев,

– наперебой отвечают Трампу те, кого он называет "fake news".

Американские правоведы, кроме того, указывают, что подобное сотрудничество с иностранными структурами, по законам США, является чистым криминалом. И объяснение Трампа, что "так делает большинство политиков", отнюдь подобное не оправдывает.

Читайте также: Дональд Трамп в Twitter назвал участников заговора против себя

Между тем СМИ США отмечают, что этот новый курс главы Белого дома является "вполне логичным и последовательным": человек, который считает сбор "грязного белья" своих политических конкурентов "нормальным, обычным политическим шагом", не считает закулисные переговоры с представителями иностранных спецслужб преступлением, который пытается "умыть руки", для которого законное расследование назначенного Министерством юстиции прокурора является "охотой на ведьм" – вполне может считать себя безгрешным и неподсудным. Вроде "я – Бог, я – сам себе закон".



Правда, в эту "линию защиты" несколько не вписываются постоянные обвинения, которые Трамп выдвигает против Демократической партии – обвинения в том же, что, по его собственным словам, "делают все политики" и что "не является преступлением". В прошлый понедельник он издал в Twitter: "Договоренности с Россией – это реальность. Хиллари Клинтон и ее команда полностью договорились с Россией, так же, как и Адам Шифф (конгрессмен от Демократической партии – "24"), который попытался получить компромат о DJT ( Дональда Трампа-младшего – "24") от людей, которых он считал россиянами. Мы также знаем, что Клинтон платила деньги адвокатской фирме с российскими связями, чтобы получить информацию обо мне. Договоренности с Россией – реальность, но только со стороны Хиллари и демократов, и мы требуем полного расследования".

“Collusion with Russia was very real. Hillary Clinton and her team 100% colluded with the Russians, and so did Adam Schiff who is on tape trying to collude with what he thought was Russians to obtain compromising material on DJT. We also know that Hillary Clinton paid through....