Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям

Сьогодні поговоримо про те, чому судовий процес над американським політичним консультантом Полом Манафортом важливий не тільки для США, але й України.

Пол Манафорт – це досвідчений політтехнолог. Під час виборчих кампаній у президенти США він був радником республіканців Рональда Рейгана, а потім Джорджа Буша. А у 2016-му році він взагалі був керівником виборчої кампанії Дональда Трампа, майбутнього президента США.

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Фантастична кар’єра, про яку мріє будь-який політичний експерт. Попереду у Манафорта були більш яскраві перспективи, адже Трамп переміг на виборах. Але політтехнологу не пощастило, він вибув із кампанії і потрапив за ґрати.

І тут настав час згадати про Україну. Манафорт встиг попрацювати не тільки з американськими, але й іноземними діячами. Серед його клієнтів були колишній диктатор Філіпін Фердинанд Маркос, ще один диктатор з Демократичної республіки Конго Мобуту Сесе Секо, лідер партизан Анголи, а також Віктор Янукович і "Партія регіонів".



Манафорт працював на Януковича

У чому ж саме полягала робота Манафорта і взагалі, що роблять політтехнологи?

Це не тільки розробка складних виборчих стратегій, гасел кампанії, а й навіть зовнішний вигляд, інтонація кандидата та мова.

Ганна Герман, колишня близька соратниця Януковича, розповіла в інтерв’ю The Washington Post для документального фільму про Манафорта, що команда американців повністю змініла образ Януковича в очах виборців. Від похмурого вихідця з Донецької області до усміхненого політика, з яким не соромно зустрічатися іноземним дипломатам. Звісно, від цього вже нічого не залишилось.

Саме через фінансові справи з українцями зараз у Манафорта так багато неприємностей. Під час розслідування його діяльності виявилось, що він за допомогою багатьох офшорних фірм приховував свої справжні прибутки.

За 5 років роботи з українськими клієнтами Манафорт заробив 60 мільйонів доларів, а офіційно повідомив лише про 15. До того ж, він не зареєструвався як іноземний агент.

Зараз йому висунуто багато звинувачень – від змови проти Сполученних штатів Америки до ухиляння від сплати податків. Решту свого життя, Манафорт ризикує провести у в’язниці.



Пол Манафорт

Цього тижня у суді давав свідчення діловий партнер і близький соратник політтехнолога Рік Гейтс. Він пішов на угоду зі слідством. Його теж звинувачують в економічних злочинах, але завдяки тому, що він свідчить проти Манафорта, він може отримати менший термін чи взагалі залишитися на волі.

Для України – це, на жаль, не розповсюджена практика. І нам поки що складно це уявити. Це, наприклад, якби Борис Колесников свідчив проти Ріната Ахметова, чи Сергій Льовочкін проти Юрія Бойка. А в Америці – це можливо.

Правоохоронці пропонують угоду для того, щоб вийти на розкриття більшого злочину, а співучасники погоджуються свідчити, щоб не потрапити за ґрати. У нас співучасники, зазвичай, вносять застави за своїх партнерів, а не свідчать проти них.

Повернемось до Америки. Рік Гейтс просто вражає одкровеннями у суді. Мало того, що він зізнався, що вони з Манафортом приховували прибутки, він ще й розповів, що крав гроші у свого ділового партнера. А також про те, з ким команда Манафорта працювала в Україні.

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Серед українських клієнтів, на яких вказав Гейтс, були Рінат Ахметов, Сергій Тігіпко, Сергій Льовочкін, Андрій Клюєв, Борис Колесников. Саме українці, як досвідчені корупціонери, вмовили Манафорта застосувати офшорну схему, щоб не показувати своїх прибутків. Гейтс казав й про роботу з Віктором Пінчуком, а також згадав прізвище Петра Порошенка.

Пізніше політтехнолог президента Ігор Гринів пояснив журналістам, що у 2014-му році він дійсно зустрічався з Манафортом, та від його послуг команда Порошенка ніби-то відмовилась.



Петро Порошенко

Про що говорить цей процес Україні? Знову ж таки про непрозорі виборчі фонди, "чорні" партійні бухгалтерії, десятки мільйонів доларів грошей невідомого походження. І все це називається – політична корупція.

Її учасники не отримали покарання в Україні, деякі навіть знову стали депутатами Ради. Хоча матеріали "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів" з’явилися в українських ЗМІ ще навесні 2016-го року. Там неодноразово згадується прізвище Манафорта, а також українських чиновників, депутатів, судей. Але про ці матеріали про підкуп, здається, вже забули. Про результати розслідування нічого не чути.

За інформацією слідчих, Манафорт також співпрацював з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Та найцікавіше, якщо заговорить сам Манафорт.

Цей гучний американський судовий процес знову привертає увагу до української корупції. Але, на жаль, наслідки він матиме хіба що для американських громадян, які потрапили на лаву підсудних.