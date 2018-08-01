Погубит ли "украинский" вопрос Пола Манафорта?

Вчера, в последний день жаркого июля, в американском городе Александрия, штат Вирджиния, начался первый судебный процесс в рамках так называемого Рашагейта – расследования спецпрокурора Генпрокуратуры США Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Перед судом предстал бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, Пол Манафорт. Несмотря на то, что процесс этот имеет отношение к Рашагейту, американские и европейские СМИ успели назвать его "украинским" – потому что речь в нем идет в основном о том, как Манафорт работал на украинского экс-президента Виктора Януковича.

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Не так уж много времени прошло с той поры, как Пол Манафорт жил замечательной и спокойной жизнью. Он обитал в больших домах на Манхэттене и на Палм Бич. На выходные он радостно отправлялся в свое поместье в Хэмптонсе. Свои красивые костюмы он шил у лучших портных Беверли Хиллз, и другую одежку покупал именно там – в самых дорогих бутиках Америки. Однажды было так, что за полчаса он скупился аж на 130 тысяч долларов.

Манафорт мог себе позволить роскошную жизнь: в конце концов, он был одним из самых влиятельных, самых компетентных политических советников и лоббистов Вашингтона. Его имя знали в стране и за ее пределами. Он был настолько популярным, что, когда у Дональда Трампа возникла потребность в руководителе его собственной предвыборной кампании на пост президента США – он и секунды не колебался, обращаясь к Манафорту и обещая ему немалые гонорары, место президентского советника и свою вечную благодарность.

"Молчи, Манафорт, молчи!"

"Ах, мой милый Августин!"... Сейчас все обошлось. Последние недели были для 69-летнего, обычно безупречно облаченного и подстриженного политтехнолога, наверное, самыми тяжелыми в его жизни. Проведя долгие дни в тюрьме города Александрия, не так уж и далеко от своего привычного вашингтонского дома, он предстал наконец перед судом: со всклокоченными волосами и с выражением усталости и отчаяния на лице.

Вообще-то, суд над ним должен был начаться еще неделю назад, но собственные адвокаты Манафорта потребовали отсрочки процесса. Судья согласился, но сначала обругал политтехнолога за "неподобающий вид" – неделю назад он прибыл в суд не в костюме, а просто в оливково-зеленом комбинезоне, в котором ходил по своей камере в тюрьме. В тюрьме, где, по режиму, заключенные просыпаются в пять утра, где в камере-одиночке у него были только железная кровать, стульчик и столик, и где никто не обращал внимания на его значимость и компетентность, в качестве политического советника и как лоббиста...

Первый процесс над Манафортом, процесс, который пресса окрестила "украинским", начался. Он проводится в рамках Рашагейта – то есть, расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в предвыборную кампанию 2016 года, по результатам которой Дональд Трамп стал президентом США. Интерес в Америке и в мире к этому суду весьма велик, но судья Эллис уже успел предупредить всех, что не даст сделать из него шоу, потому что он, судья, в конце концов "не в театре работает".



Пол Манафорт

Пола Манафорта обвиняют в целом ряде финансовых правонарушений, но следует осознавать, что все они имели место еще до того, как он возглавил предвыборную кампанию Трампа – то есть, вообще-то, непосредственно Трампу он ничем не грозит, по крайней мере, теоретически. Вопрос о том, контактировали ли люди Трампа (а может и он сам?) ради победы на президентских гонках с российскими агентами, в этот раз не рассматривается. Но приговор, который должны вынести присяжные, будет иметь влияние на другой вопрос: согласится ли Манафорт, которому светят десятки лет заключения, ради смягчения наказания сотрудничать со следствием Мюллера по Рашагейту, как согласились до него уже несколько фигурантов? Кроме того, важен еще один момент: этот, самый первый суд Рашагейта, определит отношение американского общества к работе Роберта Мюллера. Если приговор будет обвинительным – это увеличит доверие американцев к спецпрокурору.

Если же Манафорта оправдают – это будет огромным успехом для Трампа, который называет это следствие не иначе, как "охотой на ведьм" и видит в нем, с одной стороны, политически мотивированное преследование своей персоны, а с другой – личную месть Мюллера, которому он якобы отказал в должности директора ФБР. По крайней мере, это утверждает сам Трамп. Поэтому не удивительно, что и личный интерес 45-го президента США к этому делу является чрезвычайно большим – таким большим, что его личный адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, успел выступить накануне суда с хитро сформулированным предупреждением Манафорту: мол, сиди и молчи, тогда мы тебя вытащим. Одновременно он обратился и к Роберту Мюллеру, призвав того отказаться от расследования, поскольку "у вас, черт побери, ничего нет на руках!".

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Украина обогатила – Украина и погубила?

Но вернемся к самому процессу. Длинный перечень пунктов обвинения касается, прежде всего, времен, когда Пол Манафорт работал советником украинского президента-беглеца Виктора Януковича. Эта его работа была, следует признать, вполне выгодной: следователи Мюллера утверждают, что в целом он за нее получил 30 миллионов долларов. Обвинение отмечает, что с 2006 года он начал перебрасывать эти деньги на оффшорные счета за пределами США, чтобы таким образом избежать кусачих американских налогов...

И именно это и является его основным грехом: политический лоббизм, как таковой, в Америке никоим образом не является чем-то нелегальным, а вот уклонение от налогов – это страшный грех. Недаром американская поговорка говорит, что "в мире есть две неизбежные вещи – смерть и налоги", а за уклонение от их уплаты в свое время посадили в тюрьму самого известного мафиози Соединенных Штатов – Аль Капоне, которого не смогли осудить ни за убийства, ни за торговлю наркотиками, ни за другие многочисленные преступления.

После того, как Революция Достоинства выгнала Януковича из его логова аж в Ростов – замечательный украинский источник манафортовского дохода, логичным образом, пересох. Чтобы поддержать роскошный стиль своей жизни, ему пришлось, как утверждает следствие, прибегнуть к ряду банковских махинаций. Конечно, сам он отрицает все обвинения, но, если суд придет к выводу, что он виновен, то приговор может быть таким суровым, что Манафорт умрет в тюрьме.

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Опасность для босса?

Из 32 лиц, против которых Роберт Мюллер до сих пор выдвинул обвинения, Манафорт – первый, кого "довели" до суда. Большинство обвиняемых – это граждане России, которые не находятся в США. Другие – среди которых, например, экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн – пошли на сделку со следствием, признали себя виновными в меньших преступлениях и дали обвинительные свидетельства против своих соучастников.

Так же поступил и Рик Гейтс – бывшая "правая рука" Манафорта. В феврале он подписал признание по нескольким пунктам обвинения против себя. Скорее всего, он во время этого процесса будет свидетельствовать против своего бывшего шефа. И не только он: в общем Роберт Мюллер заявил 35 свидетелей.



Рик Гейтс

Что касается адвокатов Манафорта – то для них бывший избирательный менеджер Трампа является жертвой "политически мотивированного преследования со стороны Мюллера". По их словам, весь этот процесс был введен лишь для того, чтобы заставить их подзащитного сдаться, пойти на сделку со следствием и дать обвинительные свидетельства против "первого номера" – самого Дональда Трампа. Президент же, видимо, переживая за это, уже успел написать в своем твиттере – мол, а я здесь каким боком, все это происходило ужасно давно, когда я вообще кандидатом в президенты не был. Вы бы лучше "брехуху Хиллари" трясли...

Что ж, он прав: в этом процессе речь не идет непосредственно о нем. Поэтому и судья Томас Селби Эллис Третий, который ведет это дело, кажется, остался недоволен:

Вас вообще не интересуют банковские махинации Манафорта, – заявил он прокурорам в начале процесса, – Вам интересно только, что вам может дать Манафорт, что поможет выдвинуть обвинения против Трампа или начать процедуру импичмента.

Судья Эллис вообще выглядит весьма раздраженным и постоянно подчеркивает, что намерен вести дело так же, как вел бы любое другое, не допуская никакой политизации.

Что ж, процесс в Александрии продлится, если ничего не изменится, три недели. А уже в сентябре Манафорт должен предстать перед судом уже во второй раз – в Вашингтоне. На этот раз речь пойдет об "отмывании" денег и "незаконной лоббистской деятельности в пользу иностранных интересов" – то есть, уже непосредственно про "российский след". Именно поэтому наблюдатели считают, что Манафорт все-таки может уступить и договориться о сотрудничестве со следствием Мюллера, чтобы получить меньший срок. В конце концов, лучше отсидеть, скажем, пять лет за смешного и малоизвестного американцам Януковича, чем за всем известного и страшного Путина.

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