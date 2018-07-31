Нужно ли Германии ядерное оружие и как это повлияет на мир?

Немецкий политолог начал в ФРГ большую дискуссию: он выдвигает тезис, что в условиях, когда США могут покинуть НАТО и прекратить защиту своих европейских союзников, Германии следует завести собственное ядерное оружие. Что из этого может выйти?

Обычно летом в большинстве СМИ мира наступает так называемая "летняя дыра": когда читатели, радиослушатели и телезрители, а более – политики и "селебритиз" несутся на курорты в свои законные и желанные отпуска. Такой период (как правило – июль-август) журналисты называют "летней дырой" и пытаются заполнить ее всякой всячиной.

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Впрочем, этим летом информационной дыры, кажется, не будет. Мир бурлит событиями – не сказать, чтобы слишком положительными, но в любом случае – актуальными и интересными. Они держат аудиторию в напряжении и без всяких "отпускных" тем и хедлайнов. С одной стороны, это хорошо, с другой – возможно, плохо, потому что эти новости – все хуже и хуже и отдохнуть от них не удается даже в отпуске...

Мир сошел с ума?

Вообще, кажется, что белый свет в 2018 году превратился в какое-то уж очень необычное место. В Средиземном море ежемесячно тонут сотни беженцев из Африки и Ближнего Востока, а страны Евросоюза с огнем в глазах дискутируют, следует ли их спасать. В почти четверти государств-членов ЕС к правительствам попали так называемые "евроскептики" – враждебные самой идее западной демократии популисты, которые ничто так не желают, как растянуть этот ЕС в клочья.

А в США, в Белом доме сидит президент, который общается с ближними и дальними с помощью коротких сообщений в основном бранного характера в Твиттере и который вообще подвергает сомнению весь послевоенный мировой порядок – тот самый порядок, который вырастили и подняли вместе с союзниками именно США. Какой-то, хотя бы примерный, план за политикой Дональда Трампа вряд ли смог бы проследить даже покойный Збигнев Бжезинский, а вот что все-таки можно увидеть – так это огромную, просто-таки космическую самовлюбленность. Недаром в одной из серий американского едкого и чувствительный мультсериала "Симпсоны" дочь главного героя Гомера Симпсона, Лиза, говорит отцу, надувает щеки и машет руками толпе народа: "Папа, прекращай копировать Муссолини!", А он удивленно отвечает: "Кого-кого? я думал, я копирую Трампа!".

Без сомнения, нынешние времена полны угроз и напряжения. Но все же – до сих пор европейский континент остается мирным на планете – несмотря даже на "гибридную" войну, которую развязала Россия против Украины. Евросоюз, вопреки розовым надеждам российских "почвенников", отнюдь не разваливается. По Европе не маршируют армии, которые только и смотрят, что бы такое отрезать у соседей... если не иметь в виду "гибридную" русскую армию. Потому что она действительно и лезет к соседям, и отсекает.

Но до недавнего времени европейцев это не очень пугало – даже несмотря на российскую агрессию в Украине, они считали, что это все – не их дело. Как в свое время бросили на растерзание русскому медведю Грузию и Молдову – так теперь, в общем, относятся и к Украине: мол, ай-яй-яй, мы вам сочувствуем, но разбирайтесь как-то сами. И чтобы цивилизованно там, варвары вы такие-сякие! А нам, европейцам, это не очень интересно, потому что мы, европейцы, находимся в конце концов, в НАТО – под надежной защитой американского оружия.



И вдруг – Боже всемогущий! – эта надежная защита вдруг зашаталась. Слова 45-го скандального президента США Дональда Трампа, которые он сказал во время последнего саммита НАТО в Брюсселе, ощутимо поразили не только лидеров стран и правительств ЕС – их услышали все европейцы. Слова о том, что "Америка может заняться и собственными делами, не утруждая себя защитой европейских союзников". Слова о том, что, мол, какая-нибудь Черногория, где, как считает Трамп, "живут очень воинственные люди", САМА НАПАДЕТ на Россию (напомним, что, по статистике, на конец 2017 года в Черногории проживали 642 тысяч 550 жителей) , то нечего влезать в Третью Мировую, чтобы защитить ее, как того требует Устав НАТО.



Дональд Трамп

Сдаваться или еще нет?

Эти слова действительно породили в Европе болезненное эхо. Политики и политологи, телеведущие и рядовые европейцы спорят теперь между собой так, что аж гай гудит: что делать европейским странам в том случае, если Америка покинет Североатлантический альянс? Вдруг все – даже самые безопасные – вспомнили, что на восточных границах стоит немаленькая такая русская армия, известная тем, что ее уже в четвертый раз (Армения, Молдова, Грузия, Украина) за последние двадцать пять лет какие-то русскоязычные жители соседних стран просят помочь и "ввести вайска", и вдруг те соседние страны теряют немалые части собственных территорий и погружаются в боевые действия.

В общем, дискуссия о том, что делать, определила две основные мысли. Первую защищают, как это ни странно, люди, которые, казалось бы, ни в чем между собой согласными быть не могут: крайние левые (коммунисты, социалисты – неважно, как они себя называют) и крайне правые (опять же: неонацисты, правые популисты – один черт). Оба этих течения согласны между собой, что надо поклониться Путину, признать его новым защитником (читай – хозяином) Европы и жить под его могучей ботоксной рукой и дальше, спокойно и весело, полной грудью дыша российским газом. Как он сам планировал от Лиссабона до Владивостока.

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Второй тезис выглядит так: что же, раз уж американцы нас могут покинуть, если уверенность в них пошатнулась – следует позаботиться самим о собственной безопасности. Потратить побольше денег (а с деньгами у Евросоюза, как и раньше – все тьфу-тьфу, финансовый кризис 2008 года уже давно прошел), вооружить побольше батальонов и еще, может, создать, наконец, общую европейскую армию, разговоры о которой ведутся уже более двух десятилетий.

А вот профессор Боннского университета, известный немецкий политолог Кристиан Хаке, пошел еще дальше. Он написал большую статью для одного из ведущих немецких изданий, газеты "Die Welt", в которой обосновал необходимость ядерного вооружения Бундесвера. Атомные боеголовки для армии и Люфтваффе – по его мнению, в нынешней ситуации это стало не просто возможно, а необходимо.



По его утверждению, возможное "отступление" американцев от своих обязательств в сфере безопасности требует позаботиться о достойной компенсации. Раньше, пишет Кристиан Хаке, Центральную и Западную Европу защищал американский "ядерный зонтик", но сейчас, наблюдая очередные выходки Дональда Трампа, можно легко представить себе, что США тот "зонтик" в любую секунду может и "сложить".

Кого спасет "бундесбомба"?

Что же, в одном Хаке имеет стопроцентную правоту: европейцам действительно следует хорошенько задуматься о собственной безопасности, да еще и такой, которая будет создана собственными руками. Оборонная политика должна быть модифицирована – возможно, было бы неплохо задуматься по этому поводу, как лучше и эффективнее помочь тем, кто уже сейчас ведет бой против агрессора, который до сих пор считался в Евросоюзе разве что "потенциальным" – против России. Возможно, есть смысл потратить дополнительные средства на собственные армии и на собственное современное, высокотехнологичное оружие. Если в надежности американского союзника появились хоть малейшие сомнения – следует уменьшать тотальную пока зависимость от США по делам собственной безопасности.

Но, следует ли делать это с помощью ядерного вооружения? В общем, для европейцев те бомбы и ракеты – не такая уж и новость: свои ядерные войска имеют, скажем, Франция и Великобритания. Та же Германия, с экономической и технической точки зрения, может завести себе большой ядерный потенциал – она ​​его выдержит, в отличие от современной Украины, которая имеет, правда, техническую возможность для создания собственной "казацкой бомбы", а вот экономический потенциал – вряд ли.



Тем не менее, по мнению оппонентов профессора Хаке (а оппонируют ему сейчас некоторые ведущие немецкие СМИ), Германии следует думать прежде всего, не о ядерном оружии, а о евроинтеграции.

Волшебное слово звучит так: Европа, – пишет, например, издание Huftington Post, – Наши дети и внуки никогда не простили бы нам, если мы от страха перед будущим вдруг начнем повторять ошибки прошлого. Например – что каждая нация вооружается сама и вызывает поэтому недоверие соседних стран.

Интересный, эмоциональный аргумент, который не учитывает того факта, что у двух "соседних стран" – Франции и Великобритании – есть их собственные ядерные ракеты и ни у кого они из-за этого недоверия не вызывают.

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К слову – этот аргумент звучит иногда и в дискуссии о возможном атомном вооружение для Украины: мол, чем мы вооруженнее – тем больше недоверия мы вызываем у соседей. Что ж, вот мы были совсем невооруженные: армия голая-босая, атомное оружие отдали. И восточный сосед просто проникся доверием к нам – он твердо поверил в то, что может отрезать у Украины Крым и завести войска на Донбасс, и украинцы мирно это проглотят. Потому что ответить нечем.

Впрочем, с Германией – дело несколько другое. ФРГ, как известно, является участницей Соглашения о нераспространении ядерного оружия и общенациональная дискуссия о том, соблюдать или не соблюдать это соглашения, действительно может повредить международному имиджу страны. В конце концов, Германия ни с кем не подписывала никаких Будапештских меморандумов, отдавая свои ядерные ракеты в обмен на пустые обещания, которые в наше время действительно проявили себя, как "дураку радость". Кроме того, в Германии есть собственная, очень тяжелая история, из-за которуй на нее косо смотрели еще в 1990 году, когда объединились в единое государство ФРГ и ГДР. Поэтому и следствие этого объединения – а именно, лидерство Германии в общеевропейской экономике – до сих пор воспринимается некоторыми европейцами в качестве "реваншистской политики". Можно себе представить, как отреагируют эти люди на появление у немцев "бундесбомбы".



Нужно ли Германии ядерное оружие?

Парад вооружений

Скорее всего, такое появление стало бы лишь началом, толчком для целого ряда событий. Скажем – стремление поляков и венгров (а может, еще и итальянцев с греками) присоединиться к "ядерному клубу". А потом уже – путь открыт: могут запасаться ядерным оружием хоть та же "воинствующая"! Черногория, хоть Монако с Люксембургом и Сан-Марино, почему бы и нет?



Кроме того, несмотря на стремительную смену, собственно, немецкого политического ландшафта, следует задуматься: а что, если завтра к федеральному правительству Германии попадет какая-то себе визгливая "Альтернатива для Германии" (AfD) с ее представлениями о том, что следует и чего не следует делать? Правда европейские соседи ФРГ так уж хотели бы, чтобы какой-нибудь праворадикальный политик вдруг получил хотя бы удаленный, но все же доступ к "кнопке"?

История учит, что атомное оружие, один раз появившись в той или иной стране, уже больше никуда не исчезает. Исключениями из этого правила являются разве что Украина и Казахстан – они уничтожили или отдали России собственные ракеты... и страдают теперь из-за этого. Вряд ли, глядя на то, как Россия аннексирует Крым и пережевывает Донбасс, найдется в мире хоть одно государство, которое добровольно рассталось бы с собственными ядерными боеголовками. Поэтому, если однажды Германия действительно разработает или купит собственное ядерное оружие, она от него уже никогда не откажется. Возможно, это плохо.

А возможно – это хорошо. Так ядерное оружие – это оружие сдерживания, по крайней мере, пока у кого-то еще в мире оно тоже есть. В конце концов, известно, что в 2014-м, во время захвата Крыма, Путин угрожал Западу ядерным арсеналом. И кто знает – не применил бы он его, если бы знал, что с другой стороны такого оружия ни у кого нет? Но в этом случае, вероятно, правы и оппоненты Кристиана Хаке: если уж ядерное оружие – это не национальное, а европейское. Под единым командованием, с одной "кнопкой". Возможно, к "бундесбомбе" ни Германия, ни Евросоюз еще не доросли, а вот к "евроармии" уже точно созрели.

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