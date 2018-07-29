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Лавров и Герасимов могли запугивать Меркель, – дипломат

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Лавров привез на встречу с Меркель начальника генштаба России
Лавров привез на встречу с Меркель начальника генштаба России / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров увез с собой начальника генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова в Германию и Францию точно не для того, чтобы говорить о миротворческой миссии. Российская "миротворческая" миссия уже полностью развернута в Крыму и Донбассе в виде оккупационных войск. Очевидно, они хотели запугать Меркель.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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По мнению специалиста, заявленная русскими и немцами тема разговора – о сирийском конфликте – не выдерживает критики. Германия не присутствует в Сирии – ни в военном, ни в политическом плане. Германия – потерпевшая сторона из-за проблем беженцев. Именно поэтому Меркель потеряла поддержку внутри страны. Для нее этот вопрос важен с гуманитарной точки зрения, чтобы не разваливался ЕС. Поэтому нет смысла брать с собой начальника генштаба РФ.

Главное, почему Лавров привез Герасимова к Меркель – чтобы дальше углублять трещину между США и Европой. Россияне увидели, что есть определенные линии разлома, которые можно использовать – для немцев этот вопрос "Северного потока-2". Для русских – это ключевой проект не потому, что они будут зарабатывать деньги. Это создаст новую геостратегическую ситуацию – союз между Берлином и Москвой, возможно, Парижем, и изменит сущность ЕС,
– отметил Хара.

Во-вторых, считает дипломат, очевидно, Лавров и Герасимов пугали последствиями для ЕС в случае присоединения Украины и Грузии к НАТО. Ради этого туда и ездил Герасимов – рассказать, как будут действовать российские вооруженные силы. И какие тогда возникнут угрозы для Германии и Франции.

Однако, по мнению эксперта, без Украині решить любые вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе невозможно. К тому же, отмечает он, сейчас сложилась интересная ситуация, когда и США, и Европа фактически отстаивают приближенные к Украине позиции.

На Западе понимают, что в Украине не гражданский конфликт, а вооруженное вмешательство России. Там также понимают, что нет смысла в "миротворческих" предложениях Путина, так как они направлены не на решение конфликта, а на его затягивание, чтобы выйти из-под санкций. Это очередное наступление Кремля по всем фронтам, чтобы выйти из международной изоляции, закрепить за собой большую роль, чем регионального лидера, и перехватить инициативу по украинскому вопросу у Запада,
– подчеркнул Александр Хара.

Напомним, 24 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас встретились в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым несмотря на то, что на российского военачальника наложены санкции ЕС. А 25 июля Лавров и Герасимов встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По сообщениям СМИ, они также обсудили сирийский вопрос, а также конфликт в Украине.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Сергей Лавров Ангела Меркель Эммануэль Макрон
Источник: 24 Канал
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