Российский чиновник несмотря на санкции попал в Берлин: от Меркель ждут объяснений

24 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас встретились в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым несмотря на то, что на российского военачальника наложены санкции ЕС.

На встрече речь шла о конфликтах на востоке Украины и в Сирии, а также, очевидно, о том, как можно отвести поддерживаемых Ираном повстанцев в Сирии от границы с Израилем, предполагает Bild, ведь, согласно официальной информации из Берлина, "разговор был конфиденциальным" .

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"Герасимов считается главным стратегом интервенции РФ в Сирию – с 6 тысячами убитых российскими бомбами мирных жителей и двумя миллионами беженцев с конца 2015 года. Кроме того, с апреля 2014 он внесен в список санкций ЕС из-за его роли в войне на востоке Украины" , – отмечают авторы публикации.

Как отмечают в МИД ФРГ, разрешение Герасимову въехать в страну было исключительным случаем. Между тем точное содержание разговора немецких и российских чиновников не сообщается, говорится в статье.

Такое поведение немецкого правительства активизировало оппозицию, которая теперь требует объяснения ситуации. То, что Берлин молчит о содержании встречи с ведущими российскими политиками, является "досадным и странным", отметил в разговоре с изданием эксперт партии СвДП по внешнеполитическим вопросам Биджан Джир-Сарай. "Это молчание делает встречу подозрительной", – подчеркнул политик.

Недовольство выразил и внешнеполитический эксперт партии "зеленых" Омид Нурипур.

Уже только то, что правительство приглашает в Германию официальных лиц, которым запрещено въезжать в ЕС, трудно понять,

– считает политолог.

Представитель немецких "зеленых" также сообщил о намерении его партии расследовать ситуацию на уровне парламента.

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