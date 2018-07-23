В Мюнхене прошли протесты против политики партии Христианско-социальный союз

В воскресенье, 22 июля, в Мюнхене десятки тысяч людей протестовали против "политики страха" которая проявляется в отношении беженцев в политике партии Христианско-социальный союз.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что марш протеста прошел несмотря на ливень. Руководящей в Баварии Христианско-социальный союз упрекают за "безответственную политику раскола".

В полиции отметили, что в протестах приняли участие более 25 тысяч человек.

Протесты поддержали 150 организаций. Среди них местные отделения Социал-демократической, Левой и других партий, профсоюз ver.di, организации по помощи беженцам и даже два мюнхенские театра, передают местные СМИ.

В самой партии критически отреагировали на протесты.

Люди в Баварии знают, чем является ХСС. Эта федеральная земля не была бы такой, как сейчас, если бы не десятилетия правления ХСС,

– заявили представители партии в своем Twitter и Facebook.