Кому больше доверяют немцы – Макрону или Меркель: обнародованы неожиданные результаты опроса

Институт общественного мнения Emnid опубликовал результаты опроса о доверии к мировым политикам.

Согласно результатам опроса, немцы больше доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону, чем канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Об этом сообщает DW.

Читайте также: Ангела Меркель: дочь пастора, пионерка, разлучница

55% респондентов проявляют "скорее высокое" доверие французскому президенту, а еще 30% – "скорее низкое".

В то же время 51% опрошенных имеют высокое доверие к Меркель, хотя 45 процентов не доверяют канцлеру.

Российский президент Владимир Путин не пользуется популярностью среди граждан Германии: ему верят лишь 18% участников опроса. Наименьшую привязанность немцев удалось завоевать президенту США Дональду Трампу: ему не доверяют 92% респондентов.

Всего в опросе Emnid приняли участие 1011 человек.