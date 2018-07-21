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Кому больше доверяют немцы – Макрону или Меркель: обнародованы неожиданные результаты опроса

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Кому больше доверяют немцы – Макрону или Меркель
Кому больше доверяют немцы – Макрону или Меркель / Фото из соцсетей

Институт общественного мнения Emnid опубликовал результаты опроса о доверии к мировым политикам.

Согласно результатам опроса, немцы больше доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону, чем канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Об этом сообщает DW.

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55% респондентов проявляют "скорее высокое" доверие французскому президенту, а еще 30% – "скорее низкое".

В то же время 51% опрошенных имеют высокое доверие к Меркель, хотя 45 процентов не доверяют канцлеру.

Российский президент Владимир Путин не пользуется популярностью среди граждан Германии: ему верят лишь 18% участников опроса. Наименьшую привязанность немцев удалось завоевать президенту США Дональду Трампу: ему не доверяют 92% респондентов.

Всего в опросе Emnid приняли участие 1011 человек.

Теги: Эммануэль Макрон Ангела Меркель Новости политики
Источник: 24 Канал
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