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Ангела Меркель: дочь пастора, пионерка, разлучница

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Факты из биографии Меркель
Факты из биографии Меркель

Одна из самых влиятельных людей мира канцлер Германии Ангела Меркель празднует сегодня, 17 июля, день рождения. Меркель исполнилось 64 года. Как она добилась успеха, с чего начинала и есть ли темные страницы в ее биографии?

Дочь священника и пионерка

Ангела Меркель родилась в семье лютеранского пастора и учительницы. Ее девичья фамилия Каснер. Семья жила в Восточной Германии. Отец Меркель воздерживался от каких-либо комментариев относительно политики, поэтому его считали убежденным коммунистом. Сама Ангела даже была пионером. Такое поведение отца дало возможность семье жить в нормальных условиях. В их распоряжении было два автомобиля.

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Меркель біографія

Меркель в детстве

Меркель имеет польские корни. Но в школе она выучила русский язык, а уже потом английский. Будучи школьницей, она победила на олимпиаде и посетила Советский Союз. Возможно, это одна из причин их теплых отношений с Путиным?

Алкоголь и сигареты

Меркель біографія

Ангела Меркель в юности

Несмотря на то, что Ангела росла в семье пастора, ее поведение было очень далеко от идеального. Хотя школу она закончила на отлично, случались у нее и самые низкие оценки. В одном из интервью канцлер Германии призналась, что на выпускном в школе она так перепила, что почти ничего не помнит. Уже будучи студенткой, Меркель курила по пачке сигарет в день. Но потом бросила. Кстати, ее любимыми группами были Beatles и Rolling Stones. Сейчас предпочитает классику.

Меркель факти

Меркель имела активную студенческую жизнь

Супружеская жизнь

Как известно, у политика нет детей. Однако она не без личной жизни. Меркель дважды была замужем.

В 20 лет она знакомится с физиком (сама Меркель тоже физик по образованию, даже защитила диссертацию) Ульрихом Меркелем. Через 3 года пара поженилась. Но продлился брак не слишком долго, через 5 лет Ангела и Ульрих расстались. А разошлись еще за год до официального развода. Правда, будущая бундесканцлерин оставила себе фамилию первого мужа.

Меркель одружена

Меркель и Иоахим Зауэр

Второй муж Меркель тоже ученый. В 1998 году политик женится с профессором, ученым с мировым именем Иоахимом Зауэром. Для него Ангела тоже вторая жена, в первом браке ученый имеет двоих детей. А встречаться пара начала, когда Зауэр еще был женат.

Стиль Меркель

Канцлер Германии не раз признавалась самой влиятельной женщиной мира. С ней считаются, к ее позиции прислушиваются. Вероятно, твердости ее словам добавляет строгость стиля. Меркель не носит украшений: на ней вы не заметите ни браслетов, ни сережек. На ее лице практически отсутствует макияж. А вместо платьев и юбок политик предпочитает официальные брючные костюмы. Поэтому, когда Владимир Путин в одной из последних встреч подарил Меркель букет, это считалось дурным тоном и унижением его немецкой коллеги.

Меркель Путін

Подарок Путина политологи назвали оскорблением канцлера

Меркель – ярый футбольный болельщик. Ее нередко можно увидеть с кружкой пива. Политик не стесняется отдыхать, искренне выражать эмоции.

Меркель пиво

Канцлер любит пиво

За антисемитизм?

Однажды в 2015 году Меркель оговорилася и это едва не вылилось в огромный скандал! Политик в своем заявлении ошибочно сказала, что антисемитизм является правительственным и гражданским долгом Германии. Но уже в исправленном варианте говорится, что в Германии не должно быть места для ненависти к евреям и мусульманам.

Меркель життя

Как менялась Меркель

Хотя больше канцлера критиковали за ее политику в отношении мигрантов, а также медленное осуждения насильственных антимигрантских протестов. После приезда в страну более 100 тысяч мигрантов рейтинги Меркель снизились максимально за ее политическую карьеру.

Несмотря на это, Меркель остается канцлером Германии уже почти 13 лет и одним из самых влиятельных политиков в мире.

Автор: Настя Сукач
Теги: Новости политики Публикации Статьи Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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