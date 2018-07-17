Ангела Меркель: дочь пастора, пионерка, разлучница

Одна из самых влиятельных людей мира канцлер Германии Ангела Меркель празднует сегодня, 17 июля, день рождения. Меркель исполнилось 64 года. Как она добилась успеха, с чего начинала и есть ли темные страницы в ее биографии?

Дочь священника и пионерка

Ангела Меркель родилась в семье лютеранского пастора и учительницы. Ее девичья фамилия Каснер. Семья жила в Восточной Германии. Отец Меркель воздерживался от каких-либо комментариев относительно политики, поэтому его считали убежденным коммунистом. Сама Ангела даже была пионером. Такое поведение отца дало возможность семье жить в нормальных условиях. В их распоряжении было два автомобиля.

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Меркель в детстве

Меркель имеет польские корни. Но в школе она выучила русский язык, а уже потом английский. Будучи школьницей, она победила на олимпиаде и посетила Советский Союз. Возможно, это одна из причин их теплых отношений с Путиным?

Алкоголь и сигареты

Ангела Меркель в юности

Несмотря на то, что Ангела росла в семье пастора, ее поведение было очень далеко от идеального. Хотя школу она закончила на отлично, случались у нее и самые низкие оценки. В одном из интервью канцлер Германии призналась, что на выпускном в школе она так перепила, что почти ничего не помнит. Уже будучи студенткой, Меркель курила по пачке сигарет в день. Но потом бросила. Кстати, ее любимыми группами были Beatles и Rolling Stones. Сейчас предпочитает классику.

Меркель имела активную студенческую жизнь

Супружеская жизнь

Как известно, у политика нет детей. Однако она не без личной жизни. Меркель дважды была замужем.

В 20 лет она знакомится с физиком (сама Меркель тоже физик по образованию, даже защитила диссертацию) Ульрихом Меркелем. Через 3 года пара поженилась. Но продлился брак не слишком долго, через 5 лет Ангела и Ульрих расстались. А разошлись еще за год до официального развода. Правда, будущая бундесканцлерин оставила себе фамилию первого мужа.

Меркель и Иоахим Зауэр

Второй муж Меркель тоже ученый. В 1998 году политик женится с профессором, ученым с мировым именем Иоахимом Зауэром. Для него Ангела тоже вторая жена, в первом браке ученый имеет двоих детей. А встречаться пара начала, когда Зауэр еще был женат.

Стиль Меркель

Канцлер Германии не раз признавалась самой влиятельной женщиной мира. С ней считаются, к ее позиции прислушиваются. Вероятно, твердости ее словам добавляет строгость стиля. Меркель не носит украшений: на ней вы не заметите ни браслетов, ни сережек. На ее лице практически отсутствует макияж. А вместо платьев и юбок политик предпочитает официальные брючные костюмы. Поэтому, когда Владимир Путин в одной из последних встреч подарил Меркель букет, это считалось дурным тоном и унижением его немецкой коллеги.

Подарок Путина политологи назвали оскорблением канцлера

Меркель – ярый футбольный болельщик. Ее нередко можно увидеть с кружкой пива. Политик не стесняется отдыхать, искренне выражать эмоции.

Канцлер любит пиво

За антисемитизм?

Однажды в 2015 году Меркель оговорилася и это едва не вылилось в огромный скандал! Политик в своем заявлении ошибочно сказала, что антисемитизм является правительственным и гражданским долгом Германии. Но уже в исправленном варианте говорится, что в Германии не должно быть места для ненависти к евреям и мусульманам.

Как менялась Меркель

Хотя больше канцлера критиковали за ее политику в отношении мигрантов, а также медленное осуждения насильственных антимигрантских протестов. После приезда в страну более 100 тысяч мигрантов рейтинги Меркель снизились максимально за ее политическую карьеру.

Несмотря на это, Меркель остается канцлером Германии уже почти 13 лет и одним из самых влиятельных политиков в мире.