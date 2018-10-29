Меркель уйдет с поста председателя правящей партии, – Bloomberg
Канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост главы партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС).
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
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По информации BBC, Меркель заявила однопартийцам, что не будет принимать участия в новых выборах главы ХДС, которые должны пройти в начале декабря. После этих новостей курс евро упал.
Отметим, что она возглавляла партию ХДС с 2000 года, а с 2005 года находится на посту канцлера Германии.
К слову, 27 октября президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ провели совместный саммит в Стамбуле относительно Сирии, где договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбы с террористическими группами. Немецкие политики раскритиковали Меркель за участие в этом саммите.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 1 ноября.