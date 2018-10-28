Стамбульский саммит по Сирии: результаты переговоров

Президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ по итогам субботнего саммита в Стамбуле по Сирии договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбы с террористическими группами.

Об этом говорится в совместной декларации лидеров трех стран и федерального канцлера Германии.

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Отмечается, что главы государств и канцлер Германии заявили о своей жесткой позиции по использованию химического оружия в Сирии. Они призвали все стороны строго соблюдать Конвенцию о запрещении разработки, производства, хранения и применения химического оружия, и напомнили о необходимости уничтожения такого оружия.

Также четверка лидеров подтвердила свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, и целям и принципам Устава ООН. Стороны заявили о своей решимости бороться с терроризмом в Сирии, в частности с такими группировки как ИГИЛ, Аль-Нусра и другими, включенными ООН в перечень террористических.

Лидеры подчеркнули необходимость усиления координации между всеми международными инициативами, направленными на содействие надежному и устойчивому урегулирования конфликта в Сирии,

– говорится в заявлении.

Они заявили о своей поддержке инклюзивного и независимого политического процесса в Сирии под эгидой ООН и призвали стороны конфликта принять активное участие в этом процессе.

Лидеры отметили необходимость до конца года созвать Конституционный комитет в Женеве, что проложит путь свободным, справедливым и прозрачным выборам, в которых смогут участвовать все сирийцы, включая членов диаспоры.

Члены саммита обратили внимание на необходимость гуманитарной помощи в Сирии и вновь подтвердили свою солидарность со странами, которые приняли беженцев, в частности Турцией, Ливаном и Иорданией.

Политики отметили важность реализации мер по укреплению доверия и выразили свою поддержку освобождению задержанных и похищенных лиц, и идентификации пропавших без вести.

"Беженцы и вынужденные переселенцы должны иметь право безопасного и добровольного возвращения в родные места, им должна быть гарантирована защита, в том числе, от политических преследований или произвольных задержаний",

– говорится в документе.