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      Стамбульский саммит по Сирии: результаты переговоров

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      В Стамбуле закончился саммит по Сирии
      В Стамбуле закончился саммит по Сирии / Фото из открытых источников

      Президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ по итогам субботнего саммита в Стамбуле по Сирии договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбы с террористическими группами.

      Об этом говорится в совместной декларации лидеров трех стран и федерального канцлера Германии.

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      Отмечается, что главы государств и канцлер Германии заявили о своей жесткой позиции по использованию химического оружия в Сирии. Они призвали все стороны строго соблюдать Конвенцию о запрещении разработки, производства, хранения и применения химического оружия, и напомнили о необходимости уничтожения такого оружия.

      Также четверка лидеров подтвердила свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, и целям и принципам Устава ООН. Стороны заявили о своей решимости бороться с терроризмом в Сирии, в частности с такими группировки как ИГИЛ, Аль-Нусра и другими, включенными ООН в перечень террористических.

      Лидеры подчеркнули необходимость усиления координации между всеми международными инициативами, направленными на содействие надежному и устойчивому урегулирования конфликта в Сирии,
      – говорится в заявлении.

      Они заявили о своей поддержке инклюзивного и независимого политического процесса в Сирии под эгидой ООН и призвали стороны конфликта принять активное участие в этом процессе.

      Лидеры отметили необходимость до конца года созвать Конституционный комитет в Женеве, что проложит путь свободным, справедливым и прозрачным выборам, в которых смогут участвовать все сирийцы, включая членов диаспоры.

      Члены саммита обратили внимание на необходимость гуманитарной помощи в Сирии и вновь подтвердили свою солидарность со странами, которые приняли беженцев, в частности Турцией, Ливаном и Иорданией.

      Политики отметили важность реализации мер по укреплению доверия и выразили свою поддержку освобождению задержанных и похищенных лиц, и идентификации пропавших без вести.

      "Беженцы и вынужденные переселенцы должны иметь право безопасного и добровольного возвращения в родные места, им должна быть гарантирована защита, в том числе, от политических преследований или произвольных задержаний",
      – говорится в документе.

      Теги: Новости политики Новости Турции Новости Франции Реджеп Эрдоган Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель Война в Сирии Новости России
      Источник: 24 Канал
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