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      Стамбульський саміт з питань Сирії: результати переговорів

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      У Стамбулі закінчився саміт щодо Сирії
      У Стамбулі закінчився саміт щодо Сирії / Фото з відкритих джерел

      Президенти Туреччини, Франції, Росії та канцлер ФРН за підсумками суботнього саміту у Стамбулі щодо Сирії домовилися просувати політичний процес в цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьби з терористичними групами.

      Про це йдеться у спільній декларації лідерів трьох країн та федерального канцлера Німеччини.

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      Зазначається, що глави держав та канцлер Німеччини заявили про свою жорстку позицію щодо використання хімічної зброї у Сирії. Вони закликали всі сторони суворо дотримуватися Конвенції про заборону розробки, виробництва, зберігання і застосування хімічної зброї та нагадали про необхідність знищення такої зброї.

      Також четвірка лідерів вкотре підтвердила свою тверду прихильність суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності Сирійської Арабської Республіки та цілям і принципам Статуту ООН. Сторони заявили про свою рішучість боротися з тероризмом у Сирії, зокрема з такими угруповання як ІГІЛ, Аль-Нусра та іншими, включеними ООН у перелік терористичних.

      Лідери наголосили на необхідності посилення координації між усіма міжнародними ініціативами, спрямованими на сприяння надійному і сталого врегулювання конфлікту в Сирії,
      – йдеться в заяві.

      Вони заявили про свою підтримку інклюзивного та незалежного політичного процесу у Сирії під егідою ООН і закликали сторони конфлікту взяти активну участь у цьому процесі. Лідери наголосили на важливості до кінця року скликати Конституційний комітет у Женеві, що прокладе шлях вільним, справедливим і прозорим виборам , в яких зможуть брати участь всі сирійці, включно з членами діаспори.

      Члени саміту звернули увагу на необхідність гуманітарної допомоги в Сирії і знову підтвердили свою солідарність з країнами, які прийняли біженців, зокрема Туреччиною, Ліваном та Йорданією.

      Політики наголосили на важливості реалізації заходів зі зміцнення довіри і висловили свою підтримку звільненню затриманих та викрадених осіб і ідентифікації зниклих безвісти.

      "Біженці і вимушені переселенці повинні мати право безпечного і добровільного повернення в рідні місця, їм повинна бути гарантований захист, в тому числі, від політичних переслідувань або довільних затримань",
      – йдеться в документі. 

      Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Новини Туреччини Новини Франції Війна у Сирії Ангела Меркель Еммануель Макрон Реджеп Ердоган
      Джерело: 24 Канал
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