Меркель в Германии раскритиковали за горячие рукопожатия с Путиным и Эрдоганом

Немецкие политики раскритиковали канцлера Ангелу Меркель после ее участия в четырехстороннем саммите в Турции.

Об этом сообщает ТСН.

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Так, вице-председатель федерального собрания Гамбурга от партии "Левая" Кансу Оздемир написала в своем Twitter, что Меркель "не должна стелить ковровую дорожку для диктатора" и держать его "кровавую руку".

Мне плохо от этого,

– отметила она, но не уточнила, о ком говорится.

Представитель Свободной демократической партии Германии в Бундестаге Михаил Тюрер также раскритиковал канцлера в комментарии журналу Bild.

"Меркель потеряла внутренний и внешнеполитический компас. Картинка говорит красноречивее тысячи слов", – заявил он.

Kirli işbirliğin karesi. Merkel önce Diktatöre kırmızı halıyı seriyor, ardından kanlı elini tutuyor.



Die Kanzlerin rollt dem Diktator nicht nur den Roten Teppich aus, sie hält auch seine blutige Hand. Mir wird schlecht. #Syriengipfel #Erdogan #TwitterKurds pic.twitter.com/3kzBf7fq9B — Cansu Özdemir (@CansuOezdemir) 27 жовтня 2018 р.

Отметим, что на фото, о котором говорится, Меркель с приветливой улыбкой стоит между Путиным и Эрдоганом и держит обоих за руки.

Напомним, 27 октября президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ провели совместный саммит в Стамбуле относительно Сирии, где договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбу с террористическими группами.