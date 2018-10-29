Меркель в Германии раскритиковали за горячие рукопожатия с Путиным и Эрдоганом
Немецкие политики раскритиковали канцлера Ангелу Меркель после ее участия в четырехстороннем саммите в Турции.
Об этом сообщает ТСН.
Читайте также: У Меркель рекордно обвалился рейтинг
Так, вице-председатель федерального собрания Гамбурга от партии "Левая" Кансу Оздемир написала в своем Twitter, что Меркель "не должна стелить ковровую дорожку для диктатора" и держать его "кровавую руку".
Мне плохо от этого,
– отметила она, но не уточнила, о ком говорится.
Представитель Свободной демократической партии Германии в Бундестаге Михаил Тюрер также раскритиковал канцлера в комментарии журналу Bild.
"Меркель потеряла внутренний и внешнеполитический компас. Картинка говорит красноречивее тысячи слов", – заявил он.
Отметим, что на фото, о котором говорится, Меркель с приветливой улыбкой стоит между Путиным и Эрдоганом и держит обоих за руки.
Напомним, 27 октября президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ провели совместный саммит в Стамбуле относительно Сирии, где договорились продвигать политический процесс в этой стране, в частности, путем лучшей координации различных инициатив, и не прекращать борьбу с террористическими группами.