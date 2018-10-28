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      У Меркель рекордно обвалился рейтинг

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      Ангела Меркель теряет рейтинг
      Ангела Меркель теряет рейтинг / politikus.ru

      Рейтинг правящего блока ФРГ – Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) – в очередной раз упал до рекордного минимума.

      Об этом сообщает DW.

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      Согласно опросу, за консервативный правящий блок, возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель, готовы проголосовать 24% избирателей.

      Издание отмечает, что это на 1% меньше, чем на прошлой неделе, и это является рекордно низким показателем для блока за все время проведения опросов.

      Поддержка партнера блока ХДС/ХСС по коалиции, Социально-демократической партии Германии, согласно опросам, осталась на уровне 15%.

      Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев уже в следующий четверг, 1 ноября.

      Теги: Новости политики Ангела Меркель
      Источник: 24 Канал
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