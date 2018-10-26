Ангела Меркель едет в Киев: известна дата и цель визита

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев уже в следующий четверг, 1 ноября.

Об этом сообщает AFP.

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Это будет однодневный визит, она планирует обсудить с Президентом Украины Петром Порошенко войну на Донбассе и реализацию Минских соглашений.

Также канцлер Ангела Меркель встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Напомним, 25 октября, на Банковой Петр Порошенко встретился с Президентами Украины предыдущих лет: Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Они обменялись мнениями относительно дальнейшего развития Украины, прекращения российской агрессии на Донбассе и получения мира.