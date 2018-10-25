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      На Банковой собрались четыре президента, чтобы поговорить о будущем Украины

      771 Читати новину українською
      Президенты Украины
      Президенты Украины

      Петр Порошенко на Банковой встретился с Президентами Украины предыдущих лет: Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

      Об этом сообщает пресс-служба Администрации Прзидента.

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      Они обменялись мнениями относительно дальнейшего развития Украины, прекращения российской агрессии на Донбассе и получения мира.

      Порошенко отметил важную роль своих предшественников в становлении государства и наградил их юбилейной медалью "25 лет независимости Украины". Они были награждены ею в 2016 году к 25-й годовщине Независимости Украины.

      Теги: Новости Украины Виктор Ющенко Леонид Кравчук Леонид Кучма Петр Порошенко Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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      Новости за 25 октября
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