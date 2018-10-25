На Банковой собрались четыре президента, чтобы поговорить о будущем Украины

Петр Порошенко на Банковой встретился с Президентами Украины предыдущих лет: Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Прзидента.

Читайте также: Леонид Кравчук требует пенсию от Порошенко

Они обменялись мнениями относительно дальнейшего развития Украины, прекращения российской агрессии на Донбассе и получения мира.

Порошенко отметил важную роль своих предшественников в становлении государства и наградил их юбилейной медалью "25 лет независимости Украины". Они были награждены ею в 2016 году к 25-й годовщине Независимости Украины.