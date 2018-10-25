На Банковій зібралися чотири президенти, щоб поговорити про майбутнє України

Петро Порошенко на Банковій зустрівся з Президентами України попередніх років: Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Прзидента.

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Вони обмінялися думками щодо подальшого розвитку України, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру.

Порошенко відзначив важливу роль своїх попередників у становленні держави та нагородив їх ювілейну медаллю "25 років незалежності України". Вони були нагороджені нею у 2016 році до 25-ї річниці Незалежності України.