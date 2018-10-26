Ангела Меркель їде до Києва: відома дата та ціль візиту

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва вже наступного четверга, 1 листопада.

Про це повідомляє AFP.

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Це буде однодений візит, вона планує обговорити з Президентом України Петром Порошенком війну на Донбасі та реалізацію Мінських угод.

Також канцлерка Ангела Меркель зустрінеться з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Нагадаємо, 25 жовтня, на Банковій Петро Порошенко зустрівся з Президентами України попередніх років: Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком. Вони обмінялися думками щодо подальшого розвитку України, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру.