Ангела Меркель їде до Києва: відома дата та ціль візиту
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва вже наступного четверга, 1 листопада.
Про це повідомляє AFP.
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Це буде однодений візит, вона планує обговорити з Президентом України Петром Порошенком війну на Донбасі та реалізацію Мінських угод.
Також канцлерка Ангела Меркель зустрінеться з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Нагадаємо, 25 жовтня, на Банковій Петро Порошенко зустрівся з Президентами України попередніх років: Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком. Вони обмінялися думками щодо подальшого розвитку України, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру.
Джерело: 24 Канал
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