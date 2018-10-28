У Меркель рекордно обвалився рейтинг

Рейтинг правлячого блоку ФРН – Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) – в черговий раз впав до рекордного мінімуму.

Про це повідомляє DW.

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Згідно з опитуванням, за консервативний правлячий блок, очолюваний канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, готові проголосувати 24% виборців.

Видання зазначає, що це на 1% менше, ніж на минулому тижні, і є рекордно низьким показником для блоку за весь час проведення опитувань.

Підтримка партнера блоку ХДС/ХСС по коаліції, Соціально-демократичної партії Німеччини, згідно з опитуваннями, залишилася на рівні 15%.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва вже наступного четверга, 1 листопада.